Jeges szintipop New Yorkból - először játszik a Tempers Budapesten Három év csúszással, de végre nem kell sokat várnunk rá, hogy a New York-i formáció hozzánk is megérkezzen jéghideg szintipop ütemeivel. A Tempers tavaly új, New Meaning című lemezével forgatta fel a táncparketteket, május 23-án, a Turbinában pedig minket is átjárhat jeges diszkózenéjük. A Jasmine Golestaneh által vezetett projekt 2013 óta szállítja hűvös, szintipop ütemeit, már az első dalaikra felfigyeltek olyan neves zenei oldalak, mint a Pitchfork, a Noisey, a V Magazine vagy az Interview. Első lemezük Services címmel 2015-ben jelent meg, melyet azóta három nagylemez követett, a legutóbbi épp tavaly tavasszal jelent meg New Meaning címmel. Zenéjüket a Fletwood Mac, a Kraftwerk és a Joy Divison inspirálta, de nagy hatással volt rájuk a londoni és New York-i művészi közeg is. Ezek hatása már a debütáló lemezükön is megfigyelhető volt, első underground slágerük, a Strange Harvest pedig egyből kitárta számukra a nemzetközi klubok kapuit. Második, Junkspace című lemezük Rem Koolhass vizionárius építész úttörő esszéjén alapult, amely a fogyasztóbarát építészetről szól, így vegyítve zenéjükben a különböző művészeti ágakat, míg Fundamental Fantasy EP-jük egy művészrezidencia eredményeként született meg Stromboli szigetén. A számos élő fellépés mellett a 2023 újdonságot jelent a zenekar számára: a duó felállás átalakul, Eddie Cooper producerrel egy széleskörű együttműködéssé változik, a Temperst pedig élőben és felvételeken is Jasmine Golestaneh vezeti. A formáció baljós elektronikája keveredik a lassú, statikus diszkó ütemekkel, a táncolható ritmusokkal és a már-már ipari hangzású, gótikus hangképekkel és moziszerű vizualitással. A Tempers első budapesti koncertjét 2020-ban vártuk, ám ezúttal semmi sem állíthatja meg őket, hogy végre Budapestet is megtáncoltassák jéghideg zenéjükkel.



