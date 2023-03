Főiskolai feladatból zenei karrier - a Sir Chloe először Budapesten A Sir Chloe eredetileg egy főiskolai szakdolgozat miatt verbuválódott össze, mostanra pedig sikeres zenekarrá vált Dana Foote csapata Az amerikai csapat melankolikus indie-popjával a TikTok-ot is meghódította, június 26-án pedig mi is megismerhetjük őket az Akvárium Klubban. A Sir Chloe egy alig öt éve alakult projekt, s a zenekar története elég rendhagyó módon kezdődött. Dana Foote, a zenekar énekesnője először furulyán és trombitán tanult játszani, majd egy olyan zenei főiskolára járt Vermontban, ahol végzősként szakdolgozat helyett koncerteket adtak a diákok. Dana egy ilyen alkalomra verbuvált össze egy produkciót, amiből aztán a Sir Chloe lett. A dobok mögé Dana bátyja, Palmer Foote ült be, basszusgitáron Emma Welch játszik, őket gitáron Teddy O’Mara, billentyűs hangszereken pedig Austin Holmes kíséri. Zeneileg magukat az alternatív garázs-rock és a dark pop közé teszik, de szeretik csak egyszerűen gitár alapú zeneként meghatározni, amit csinálnak. Szakmai körök szerint hangulatban teljesen autentikusan hozzák a kétezres évek közepén népszerűvé vált indie, indie-pop hangzást, a kilencvenes éveket idéző melankolikus, depressziós dalszövegeik pedig már most időtállónak hatnak. A Sir Chloe-t hallgatni olyan, mintha a fiók mélyén találtál volna egy kazettát, amit 1992-ben kaptál a nagybátyádtól, de elfelejtetted, és most az eredeti csomagolásából kibontva először van alkalmad meghallgatni. Inspirációként a The Velvet Underground, a Pixies, a Bikini Kill és Courtney Barnett neveit említik, és annak ellenére, hogy az ’Animal’ és a ’Michelle’ című dalaiknak köszönhetően a TikTok-on lettek ismertebbek, inkább a zenekarok azon klasszikus vonalát képviselik, akik csak zenét írni és turnézni szeretnének mindenféle sztárallűrök és sallang nélkül. Bemutatkozó (kis)lemezük 2020-ban jelent meg ’Party Favors’ címmel, azóta pedig folyamatosan adják ki egyesével az új dalokat, a legújabb Hooves címmel a napokban érkezik. A Sir Chloe zenéje a Myspace-en kezdődött indie forradalmat idézi, aki részese volt, tudja jól, miért nem érdemes kihagyni a zenekar első budapesti koncertjét, akinek pedig mindez új, azért merüljön el a zenéjükben június 26-án, az Akvárium Klubban. [2023.02.28.] Megosztom: