A Grammy-díjas gitárzseni, Steve Vai ismét Budapesten játszik A háromszoros Grammy-díjas Steve Vai napjaink egyik legnagyobb hatású gitárvirtuóza, lenyűgöző játéka és technikai újításai nyomott hagytak a modern rockgitározáson. A zseniális zenész eddig 17 szólóalbumot jelentett meg, legutóbbi anyaga tavaly érkezett, Inviolate címmel, amelyet április 12-én az Akvárium Klubban élőben is hallhatunk. Steve Vai virtuóz gitáros, zeneszerző és producer, akit sokan minden idők egyik legnagyobb gitárosának tartanak. Több mint 40 éves pályafutása alatt Vai több mint 15 millió eladott lemezzel büszkélkedhet, 17 szólóalbumot jelentetett meg, három Grammy-díjjal ismerték el munkáját és olyan zenei legendákkal készített felvételeket, mint például Frank Zappa, David Lee Roth vagy a Whitesnake. Karrierje 1980-ban kezdődött Frank Zappa oldalán, de hamar, már 1983-ban elindította szólókarrierjét is. Rengeteget turnézott, zenekarai mellett a G3 turnék állandó tagjai is volt, ahol olyan zenészekkel játszott együtt, mint John Petrucci, Eric Johnson, Joe Satriani, Yngwie Malmsteen és Steve Lukather. Szólólemezeit maga írja, producerálja és keveri is, amelyeket saját kiadóján keresztül jelentet meg. Legutóbbi lemezét tavaly adta ki Inviolate címen, amelyet egy észak-amerikai és európai turné is követett, most pedig Vai folytatja az Inviolate világturnéját: „Az előző őszi észak-amerikai turnénk kiemelkedő volt. Én magam és a zenekar olajozottabban működünk, mint valaha és készen állunk a folytatásra. Izgatottan várom, hogy végre Európába is elhozhassuk a Hydra-gitárt, mivel a legutóbbi európai turnén ezt elmulasztottam. Az Inviolate-ra kapott reakciók rendkívül pozitívak és ez megmutatkozott a sajtóban, a nézőszámban és a közönség energiájában is. Nagyon várjuk már ezt a turnét” – nyilatkozta Vai. A Hdyra egy nagyon különleges gitár, amelynek három nyaka van, egy igazi gitárszörnyeteg, amelyet Vai álmodott meg és természetesen a lemezen is hallható. Hamarosan pedig libabőrözve, élőben is megcsodálhatjuk, ahogy a legendás gitáros megszólaltatja ezt a nem mindennapi hangszert.



[2023.03.06.]