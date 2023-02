A Xiu Xiu új albumával tér vissza a Dürer Kertbe Jamie Stewart legbelsőbb frusztrációinak színpadi megtestesülésének ismét szem- és fültanúi lehetünk, méghozzá épp, mint legutóbb, most is egy albumpremier kapcsán – május 18-án a Dürer Kertben. Nagy hírünk van az experimentális avantgárd popzene kedvelőinek, ugyanis a kaliforniai trió ismét hazánkba látogat, mégpedig azért, hogy élőben is bemutassák márciusban megjelenő tizenharmadik stúdióalbumukat. Az Ignore Grief című új lemez – ahogyan azt a Xiu Xiu-tól már korábban megszokhattuk – egy furcsa, képzeletbeli világba invitál minket, ami mindennek ígérkezik, csak kényelmesnek nem. A zenekar elmondása szerint a dalok segítségével egy olyan fantáziavilágot hoztak létre, ahová az ember a szörnyű valóság elől menekül, még akkor is, ha ez a mesterkélt menedék még az épp megtörténő borzalmaknál is traumatikusabb. Az album előfutáraként megjelent single, a Maybae Baeby egyszerre pusztítóan hátborzongató és experimentálisan kakofón. A track akár az American Horror Story főcímdala is lehetne, de a biztonság kedvéért a videoklipet sem bízták a fantáziánkra: azt Angela Seo, a zenekar billentyűse rendezte, ezzel esélyt sem adva a menekülésre – sem audiós, sem vizuális síkon. A zenekar 2002-es alakulása óta szinte minden évben kiadott egy kis- és/vagy nagylemezt, így mindenki megemelheti képzeletbeli kalapját a tekintélyes diszkográfia előtt. Ez az este garantáltad rád vár, ha valami olyat szeretnél átélni, amit nagyon kevés zenekar tud nyújtani, és ha szeretnél egy kicsit kiszakadni az unalmas mókuskerékből. Ha már láttad a Xiu Xiu-t, és tetszett, akkor azért, ha pedig egyelőre nem tudsz mit kezdeni velük, akkor pedig azért merülj el experimentális világában. [2023.02.19.] Megosztom: