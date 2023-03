Önmagunk keresésétől a Tonight Show-ig - grandson először játszik Budapesten

A kanadai-amerikai énekes-dalszerző dalaival igyekszik jobbá tenni a világot: grandson a hip hop és a rock ötvözte számaival nyíltan beszél függőségről és mentális betegségről, tükörképet tartva önmaguknak. Grandson zenélt már Travis Barkerrel és Keshával is, játszott a Tonight Show-ban, most pedig Budapesten is elcsíphetjük a tehetséges fiatal zenészt szeptember 29-én, a Dürer Kertben I Love You, I’m Trying c. új lemezével.



A fura művésznév a kanadai-amerikai alternatív művészt, Jordan Benjamint rejti. Grandson a rock and roll, a hip hop és az elektronikus zene elemeit ötvözi, hogy ezeken keresztül meséljen függőségeivel és mentális betegségével vívott küzdelmeiről, ezzel is utat mutatva az önmagukat kereső fiatalabb generációnak. A zenész nem fél összemosni a legkülönbözőbb stílusokat, ezzel is rájátsszva arra, hogy ne legyen beskatulyázható, amit csinál. Grandson az elmúlt éveket turnézással töltötte, és közben olyan ikonikus arcokkal spanolt össze, mint Tom Morello, a Deftones tagjai, Steve Aoki, vagy épp Bernie Sanders. Debütáló albuma Death Of An Optimist, - melyben személyes traumáin kívül határozott politikai szemléletét is megfogalmazza - hamar akkorát robbant, hogy a legfelsőbb zenei körökben kezdtek el kapkodni utána. Turnézott már az Imagine Dragons-szal, Avril Lavigne-nel, de volt már a Bring me the Horizon és a Deftones előzenekara is. Két dala is szerepel a 2021-es The Suicide Squad filmben, az egyiket a Pierce The Veil-es Vic Mensával és az ausztrál rapperrel, Masked Wolffal, a másikat pedig a Grammy-re jelölt Jessie Reyezzel vették fel.

Jelent meg közös dala Travis Barkerrel és Keshával, de szerepelt már a Jimmy Fallon vezette Tonight show-ban is, ahol Tom Morello-val együtt állhatott színpadra. A siker azonban nem szállt grandson fejébe, a srác két lábbal áll a földön, és próbálja dalaival és online jelenlétével is egy jobb hellyé tenni a világot. Mindig is rettenthetetlen művész volt, aki nem félt célba venni a hatalmat, harcolni a hatalommal, és pontosan tudatni a hallgatóival, hogy mit érez. Ám az utóbbi időben a műfajokba belebújó rockzenész, aki már régóta ad ki lélekbemutató zenéket, úgy döntött, hogy úgy mutatja meg magát, mint még soha. "Az egész karrieremet és a dalszerzéshez való egész viszonyomat az a valódi igény vezérelte, hogy nyomot hagyjak, és érezzem, hogy megértenek" - mondja Jordan . "És mégis úgy éreztem, hogy rossz szolgálatot tettem magamnak és a rajongóimnak, akik most már fél évtizede velem tartanak ezen az úton. Úgy éreztem, mintha egész idő alatt nem is folytattunk volna őszinte beszélgetést. Nem éreztem úgy, hogy teljes énemet letettem az asztalra."

Ennek érdekében grandson megírta, rögzítette és hamarosan kiadja eddigi legszemélyesebb és legsebezhetőbb albumát. Míg a korábbi munkái a nagyobb képpel foglalkoztak - gyakran politikai és társadalmi természetű témákkal-, addig az I Love You, I'm Trying, amely május 5-én jelenik meg a Fueled By Ramen-en keresztül, végleg befelé fordította a lencsét.

"Ezt az albumot úgy írtam, hogy megpróbáltam feladni valamennyit abból a vágyból, hogy irányítsam a narratívát" - magyarázza grandson. "Mindezt kidobtam, és megpróbáltam valami olyat készíteni, ami igazán személyes és egy olyan helyen gyökerezik, ami inspirált engem". Az I Love You, I'm Trying című album dalai sok tekintetben különböznek mindattól, amit az örökké bátor művész eddig kiadott: összességében egy törékeny, sokszor érzelmileg labilis, mégis vadul kreatív erő pszichéjébe való mély merülés. A lemez és egyben grandson hazai debütálására pedig nem kell sokát várni: szeptember 29-én a Dürer Kertben is felcsendülnek az I Love You, I’m Trying taktusai, amelyet egy, a turnéval egyidőben bejelentett új dallal vezet fel.



[2023.03.03.]