Csukafejes az ‘Őrült Stone, avagy 2008 a patkány éve’ című 1992-es VHS kultklasszikus világába Új dalt mutatott be szöveges videóként a jövőből “érkező” arénacore-t toló Divided. A hazai rock / metal színtéren mind koncepcióban, mind kiállásban egyeduralkodóként jelen lévő, alkotó formáció a még idén érkező harmadik lemezének újabb előfutáraként publikálta a Split Second címet kapott friss szerzeményét.

A zenekar a dalról:

“A most megjelenő ‘Split Second’ a Rutger Hauer főszereplésével készült Őrült Stone, avagy 2008 a patkány éve című 1992-es VHS kultklasszikus világába kalauzolja el a hallgatókat: Londonban járunk 2008-ban, a lepusztult sikátorokat árvíz lepi el, az eső folyamatosan szakad, napot már évek óta senki nem látott. Ráadásul egy kegyetlen, nem evilági alak rituálisan szedi áldozatait ebben a kilátástalanul disztópikus világban, ahol Harley Stone, az illúzióit és reményeit vesztett nyomozó oldalán a zöldfülű Dick Durkinnel (és kib***ott nagy puskákkal) próbál napról napra túlélni és levadászni bármi áron a gyilkost, aki végzett a társával. Ahogy Durkin mondja: ha vallásos ember lennék és nem az a gondolkodó elme, aminek tartom magam, azt mondanám, hogy félek: ez az izé nemcsak képzeli magát a sátánnak, hanem tényleg ő a sátán. Nos, ha Harley Stone megjelenik, akkor a sátánunk nagy szarban van!”







A készülő új nagylemezről:

“Ugorjunk fejest a Divided 2023-ban vadonatúj single-ök sorozataként megjelenő harmadik lemezanyagába, ami az ‘Upgrade Is Imminent’ címet kapja. Minden eddiginél mélyebbre gázolunk a popkulturális utalások mocsarába, nem maradhatnak ki a már megszokott képregényes, videójátékos utalások mellett kedvenc B-filmjeink sem. Zeneileg folytatjuk a merész kísérletezést, a 2020-as ‘Behind Your Neon Eyes’-ra már bekacsintó synthwave hatások az új dalokban még hangsúlyosabban törnek majd felszínre. A dalok keverését és masterelését Justin Paul Hillnek köszönhetjük, aki többek közt a LeBrock Fuse lemezén is dolgozott. A grafikai anyagok Ilona Petho keze munkáját dicsérik. Bónusz maxi B oldalként a streaming platformokon a ‘Roll Out’ dalunk mászik át a klasszikus 8-bites videójátékok világába.” H-Music Hungary

