A motoros életérzés bűvöletében - Dupla dalpremier az Imperiumtól Egy újabb dalt mutatott be a hamarosan megjelenő debütáló nagylemezéről a Matláry Miklós billentyűs / zeneszerző vezette Imperium. A még 2018-ban indult - a Nevergreen és az Ámok zenekarokban már együtt játszott muzsikusokból alakult - formáció Országút az Égre című friss szerzeménye egy vérbeli motoros himnusz, egyben tiszteletadás az amerikai Orange County Choppers felé. Matláry Miklós a dal megszületéséről, és a klipről:

“Az új dal egy tipikus motoros himnusz, kicsit a Judas Priest felé imázzsal. Mindannyian nagy motoros rajongók vagyunk, imádjuk a choppereket, és néztük anno az Orange County Choppers műsort Paul Teutul seniorral. Ennek a sorozatnak az egyik részében jelent meg a Dragon Bike, egy custom chopper, ami egy kínai rendelés volt, és a rendelő kívánsága szerint a chopper egy sárkányt formáz meg. Rögtön szembetűnő volt a hasonlóság a Dragon Bike chopper és a Judas Priest ‘Painkiller’ albumának borítóján lévő motor között. Az igazi motor, a Dragon Bike megtetszett nekünk, beleláttuk a motoros élet misztikáját, és ez ihletett meg minket erre a dalra mind zeneileg, mind szövegileg. Engedélyt kértünk az Orange County Choppers cégtől, és Jim Kerr, az OCC műhelyvezetője meg is adta ezt, mivel nagy rock/metal rajongók mindannyian. Mikor meglátta a Dragon Bike-ról készült grafikát, csak annyit írt vissza, hogy ‘awesome’! Mivel az OCC amerika cég, magától értetődött, hogy angolul is felvesszük a dalt, nem csak magyarul. Az angol változattal - aminek szövegét Dr. Jekyll írta - az Orange County Choppers munkája előtt tisztelgünk.”



A dalban vendégként Marcell Roncsák (Kurta Kocsma, Sin Seekas, Mind Sold Out) ritmusgitározott, a gitárszólót Szasa Friss (Pero Defformero) játszotta. A szöveges videókat Baráth Attila grafikus készítette.



A tervek szerint nemsokára megjelenik az Imperium bemutatkozó nagylemeze, melyen további számos vendégzenész játéka is hallható majd.



H-Music Hungary [2023.03.29.]