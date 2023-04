Midsummer Night- Ismét Gergye Krisztián rendez a Közép-Európa Táncszínháznál Egy őrült álom, mely a szerelemmel játszik, vagy a szerelem őrült álmát éljük át? Vajon lehetséges, hogy egy őrült álom valósággá váljon? – ezzel a kérdéssel játszik el a Közép-Európa Táncszínház (KET) legújabb, Midsummer Night című előadása, ami Shakespeare: Szentivánéji álom című művének ihletésében készült. Az előadást április 22-én, 19:00-kor mutatják be a Bethlen Téri Színházban. Rendező-koreográfusa, Gergye Krisztián - aki már visszatérő alkotója a KET-nek - a mostani alkalommal Mádi László koreográfussal együtt dolgozott a legendás angol szerző klasszikusának újragondolásán. Gergye Krisztián és Dr. Váczi László a Bethlen Téri Színház ügyvezető igazgatója az ATV Start+ reggeli vendégei voltak, akik újabb érdekességeket osztottak meg a készülő produkcióról. „ Általában a Shakespeare alapú előadások, mivel nem történetmesélők nagyon erőteljesen a szabad asszociációkra hajaznak. Amikor a kortárs tánc előkerül sztereotípiák jelennek meg a nézőkben, hogy furcsa, érthetetlen, és mi ez alól próbáljuk őket felszabadítani, hogy mit is jelent egy szabad értelmezés, hogy hagyatkozunk saját érzelmeinkre , és ne eleve elvárt értelmezések mentén menjünk, hanem szabadon élvezhessük az adott műalkotást. Azt gondolom, hogy az előadás utáni beavató foglalkozás pont erre vezeti rá a fiatalokat, hogy szabadon merjenek értelmezni, és érezni”- nyilatkozta Gergye Krisztián az ATV műsorában. Dr. Váczi László az interjúban kifejtette: „ Nagyon fontos számunkra, hogy a fiatal közönséget valamilyen úton módon bevonjuk és megmutassuk nekik a kortárs tánc különlegességét, izgalmát. Ez egy közös hitvallásunk a VII. kerületi önkormányzattal, és saját vállalásként pedig vállaljuk, hogy minél több ilyen előadást hozzunk színre.” Az előadás elsősorban a tinédzser és fiatal felnőtt közönséget szeretné megszólítani, bemutatni a kortárstánc izgalmas világát. Az előadásról: „Shakespeare emblematikus műve olyan alapvető emberi érzelmeinkkel való szembenézésre kényszerít minket, amelyeket szeméremből, vagy szégyenből inkább elhallgatnánk. Mindezt az író hihetetlen szeretettel és játékossággal teszi, szinte belekényszerülünk szerelmi vágyaink, birtoklási és megfelelési kényszereink, félelmeink és hatalmi játszmáink felvállalásába. A Midsummer Nighttal egy olyan táncelőadás megvalósítására törekszünk, amely mind a nézőket, mind a fiatal táncművészeket bevonzza, vagy beletaszítja ebbe a sötét, szentivánéji éjszakába, ahol – mint egy álomban – bármi megtörténhet, sőt meg is történik. A nappali fényben elnyomott, elegáns pózokba bújtatott érzelmeink és vágyaink Szent Iván éjjelén sötét, de vonzó torzókban mutatkoznak meg, és nem menekülhetünk előlük. A hajnal azonban közeleg, és ébredéskor mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy nappali vagy éjszakai tükörképe igazabb vagy vonzóbb” – Gergye Krisztán az előadásról Jegyvásárlás Táncosok: Barna Krisztián, Dabóczi Dávid, Gyevnár Réka, Horváth Léna, Kindl Gábor, Kisbakonyi Edmond, Mohai Cintia, Sinka Lídia

Rendező-koreográfus: Gergye Krisztián

Társkoreográfus: Mádi László

Zenei szereksztő: Philipp György

Jelmez: Béres Móni

Fény: Selmeczi Mercédesz Fotó: Kovács Milán [2023.04.20.]

