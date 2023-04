Electric Guitarlands - négy fantasztikus rockgitáros egy színpadon Fantasztikus zenés estet kínál az a négy gitáros, akik a világ legjobb rockzenészei között vannak, és most közösen indulnak turnéra, hogy Electric Guitarlands címmel egy kétórás műsorral nyűgözzék le a hallgatóságot. A budapesti fellépésre május 3-án kerül sor az Analog Music Hallban. A négyes tagja a Chicagóból indult Michael Angelo Batio, aki szólókarrierje mellett a Nitro zenekar szólógitárosaként vált ismertté, jelenleg pedig a Manowar turnégitárosaként is zenél. Itt lesz a legendás görög gitáros, Gus G is, aki majd egy évtizedig játszott Ozzy Osbourne zenekarában, és a Firewind alapítójaként ismert. Itt lesz még a tehetséges angol gitáros, Rowan Robertson, aki anno 17 évesen került be Ronnie James Dio zenekarába néhány évre. A negyedik fellépő pedig az ismert olasz gitáros, dalszerző és producer, Andy Martongelli, aki többek között David Ellefson saját zenekarában is gitározott. E négy gitárhős egy olyan programot állít össze, amin mindannyiuk szólókarrierjéből válogat dalokat, és többek között olyan klasszisoktól is eljátszanak néhány számot, mint a Van Halen, a Pantera, a Black Sabbath, a Dio vagy a Megadeth. Természetesen előkerül majd Batio legendás duplanyakú gitárja is egy szóló erejéig. A négyessel együtt érkezik Francesco Caporaletti basszusgitáros (The Gang, Vinnie Moore), Roberto Pirami dobos (Vinnie Moore, Michael Angelo Batio Band) és Riccardo Curzi énekes. Livesounds bemutatja:

2023. május 3 ., szerda 19 óra

Budapaest, Analog Music Hall

Electric Guitarlands : Michael Angelo Batio, Gus G, Rowan Robertson, Andy Martongelli

