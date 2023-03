A Barba Negrában játszik májusban az amerikai rockzenekar Legutóbbi, teltházas koncertje után most jóval nagyobb helyszínen tér vissza Budapestre a Skillet: május 8-án a Barba Negrában mutatják be Dominion című új nagylemezüket, az Eva Under Fire és a Like A Storm társaságában. Az 1996 óta működő Skillet friss lemeze, a Dominion már a tizenegyedik a sorban. Az amerikai Tennessee államból indult zenekar egyike a 21. század legsikeresebb előadóinak: több mit 12 millió lemezt adtak el, nem egy albumuk többszörös platinalemez státuszig jutott. Kétszer jelölték őket Grammy-díjra, és az Egyesült Államokban népszerű streaming szolgáltató, a Pandora “milliárdos klubjának” (Billionaires Club) is a tagjai, azaz több mint egymilliárd alkalommal hallgatták meg a dalaikat ezen a felületen. Az áttörést meghozó daluk, a Monster egyébként világszerte már több mint 3 milliárd meghallgatásnál jár. A John Cooper énekes, Korey Cooper gitáros / billentyűs, Jen Ledger dobos és Seth Morrison szólógitáros alkotta zenekar új nagylemeze ugyanúgy egyfajta kitörésre tüzeli a hallgatót, mint annyi más művészeti alkotás, de ez valahogy mégis más irányt ajánl: „Én ezt pozitív lázadásnak nevezem – magyarázta John. – Ez a lázadás az olyan belső indíttatású hatások ellen irányul, mint a félelem vagy a szorongás. Ez egyben egy kiállás az olyan külső behatásokkal szemben is, amik azt szeretnék elérni, hogy más legyél, mint aki valójában vagy. Ez a lemez az életünkben jelen lévő szabadság ünneplése, és egy felhívás arra, hogy álljunk ki amellett, amiben hiszünk, és ne hagyjuk magunkat elhallgattatni. Ez talán népszerűtlen álláspont bizonyos körökben, de szerintünk nincs ennél erősebben rock’n’roll hozzáállás.” A járványidőszak és a karantén alatt a Skillet tagjai bevették magukat a Zoomra, és így készítették el 2020-ban Kevin Churko (Papa Roach, Disturbed, Five Finger Death Punch) producer irányításával és Kane Churko bevonásával ezt a lemezt. “Az egészet együtt hoztuk létre, jóllehet egyszer sem voltunk egyszerre ugyanabban a helyiségben. – emlékezett vissza John. – Közösen raktuk össze a dalokat és beszéltük át a zenei irányt. (…) Azt remélem, hogy ez az album minden hallgatót megerősít az állhatatosságában – még akkor is, ha emiatt népszerűtlenséggel kell szembenéznie. A dalok talán képesek lehetnek arra, hogy segítsenek megofgalmazni olyan dolgokat, amiknek kimondására egyébként nem lenne erőd. Mi imádunk zenélni, és áldásnak érezzük, hogy még mindig ezt tehetjük. Képesek voltunk arra, hogy akár széllel szemben is haladva, de rést találjunk magunknak és ott megvessük a lábunk a rockzene univerzumában, és ezt nem is adjuk fel. Ez egy új korszak kezdete a Skillet számára.” A turnén érkezik a Detroitból indult Eva Under Fire is. A 2015-ben a klasszikus underground rockszcénából indult, de aztán hamar népszerűvé váló csapat Love, Drugs & Misery című friss lemeze a Deftones-tól a Journey-ig terjedő hatásokat mutat.



A turné másik fellépője a Like A Storm az Új-Zélandról indult alternatív metal / rock zenekar jelenleg Las Vegasban működik, és egyik védjegyük, hogy az észak-ausztráliai őslakosok fúvós hangszerét, a didzseridút is megszólaltatják dalaikban.



A három zenekar május 8-án játszik a Barba Negra Red Stage-en. Jegyek már kaphatók! a Livesounds bemutatja: Day of Destiny Tour 2023

2023. május 8., hétfő 18 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Skillet, Like A Storm, Eva Under Fire koncertek

Belépő: normál elővételben 14.900 Ft.

