Az emblematikus poszt-punk zenekar újra Budapesten játszik

A The Sisters of Mercy az elmúlt negyven év egyik megkerülhetetlen poszt-punk zenekara, hiába áll a diszkográfiájuk csupán három lemezből. Az Andrew Eldrich koponyája köré épült zenekar műfajában emblematikusnak számít, Eldrich mély hangja és karaktere, a formáció hideg és monoton dallamai megismételhetetlen kombót alkotnak. A The Sisters of Mercy legutóbb hat éve járt Budapesten, így itt az ideje egy újabb fekete éjszakának október 11-én, a Dürer Kertben.

A The Sisters of Mercy 1980-ban alakult, és noha csak három lemezük jelent meg, máig az egyik legnagyobb hatású goth formációnak számít. Az azóta kultikussá vált zenekar megalakításakor Andrew Eldrich és Gary Marx egyáltalán nem szövögetett világmegváltó terveket, „csupán” szerették volna, hogy az ő zenéjük szóljon a rádióban. Nevüket Leonard Cohen Sisters of Mercy című dalából kölcsönözték, mert ahogy ők mondták „A Captains of Industry név nem lett volna annyira vicces”.

A leedsi zenekar végül Craig Adams basszusgitárossal és Ben Gunn gitárossal vált teljessé, Eldrich pedig a dobokat teljesen a mikrofonra cserélte. Így került a képbe a Doktor Avalanche-nek nevezett dobgép, Eldrich mára egyetlen állandó zenésztársa. A csapat első nagylemeze 1985-ben jelent meg First and Last and Always címmel, a turné pedig olyan hevesre sikeredett, hogy végül mindenki otthagyta Eldrich-et. Először a The Sisterhood néven igyekeztek tovább vinni a The Sisters of Mercy számokat, majd egy jogi csavar folytán Eldrich ellehetetlenítette a Sisterhood név használatát, a többiek pedig megalakították végül a The Missiont. A többi már történelem: a The Mission fényes sikereket ért el, míg Eldrich 1987-ben a Floodlanddel bizonyította dalszerzői tehetségét – és vitte tovább a The Sisters of Mercy örökségét -, ahol a gitárok helyett immáron a billentyűk kerültek előtérbe.

A The Sisters of Mercy harmadik és egyben utolsó albuma 1990-ben jelent meg Vision Thing címmel, ám ez közel sem jelenti a zenekar végét. Eldrich, Doktor Avalanche és állandóan változó legénysége 40 év után is aktív a színpadokon, sőt, noha felvételeken nem érhető el egy sem, időnként élőben új dalokkal is megörvendeztetik a közönséget. Koncertjeik intenzívek, baljósak és elsöprő erejűek, október 11-én pedig mi is átadhatjuk magunkat az irgalmas nővéreknek a Dürer Kertben.



Jegyek



[2023.04.20.]