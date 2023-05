Így ünnepli születésnapját a CapPuccini kamarakórus! Május 27-én ünnepi mise keretein belül ünnepelnek A Kaposvári Egyházmegye a harmincadik, a megyeszékhelyen működő klasszikus kamarakórus, a CapPuccini pedig az ötödik születésnapját ünnepli az idei évben. Természetesen az évfordulók kapcsán számos minőségi programmal készülnek az egész esztendő során.



Május 27-én Somogy vármegye székhelyén, Kaposváron a Nagyboldogasszony Plébánián, szentmise keretein belül ad majd különleges koncertet a kórus. Az ünnepi alkalmon Lackfi János is csatlakozik a fellépők sorához, amely egy méltó, magasztos alkalom lesz, nem csupán a hívek, de az egyházzene szeretőinek számára is.



Szili Zoltán, karnagy, az Országos Magyar Cecília Egyesület vezetője megkeresésünkre elmondta:



- Öt éve alakult meg kaposvári zeneszerető emberek közösségéből a CapPuccini kamara kórusunk, amelynek egyértelmű célja volt, hogy a város elismert tagjaiból egy olyan kórust hozzunk létre, amely a minőségi kóruszenét tudja majd népszerűsíteni a lakosság körében regionálisan, valamint országos hatókörben is. Kamarakórus lévén könnyen mozgatható a fellépések kapcsán, így bízunk benne hamarosan számos új városban és településen is be tudunk mutatkozni.



A karnagy hozzátette a műsorukban helyet kapnak a magyar és világi kóruszene klasszikusai mellett kortárs művek is, melyek színesítik repertoárjukat.



