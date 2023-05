Tíz éve indult a Kamilka & Pesti Sikk.- ma este koncerttel ünnepelnek Idén 10 éve, hogy Hollywood tündöklő zenés-filmes világa, a hazai sikkes, csillogó swing korszak elevenedik meg a Kamilka & Pesti Sikk munkásságában. Kiss Kamilka és Lőrincz Ádám az aranykor fényűző stílusát a mai modern igényekhez igazítva hozza közel a közönséghez, mindezt 100%-ban magyar nyelven. A formáció május 26-án, pénteken a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ színháztermében ünnepli jubileumát, ahol az 1998-ban alakult Black Diamond Big-Band emeli a különleges zenei élményt. A tatabányai Big Band dinamikus fejlődése napjainkig töretlennek bizonyul, köszönhetően Ludányi Tamás alapító és vezető, valamint Elek István szaxofonos, művészeti vezető munkásságának. „Szerencsés vagyok, mert a partnerem, Lőrincz Ádám nem csak zseniális zongorista, de kétszeres Fonogram-díjas zeneszerző, remek hangszerelő is. Ezekre a kvalitásaira pedig nagy szükségünk is volt, hiszen a dalokat át kell alakítani az 5 fős jazz formációnk hangzását át kellett ültetni a Big Band világára. A Black Diamond 13 fős fúvós szekcióját Elek István tanár úr vezeti, aki fantasztikus fémjelzése a magyar jazz életnek. De velünk tart a szuperlatívusznak számító művészeti vezető, Ludányi Tamás is.” – kezdte Kiss Kamilka.



„Kamilkát nagyon régóta ismerem, egy gyerekkori barátom lánya, akiről tudtam, hogy a zenei pályán mozog, hogy remek fuvolaművész. Kellemes tapasztalat volt vele a közös munka, érdekesek a produkciói, nagyon kedves ember, színpadra teremtődött. A Big Bandünk több mint 25 éve aktív, Elek István művészeti vezetőnknek köszönhetően nagyon jó passzban vagyunk napjainkban is. Sorozatban vannak koncertjeink, amelyeken szoktunk együtt dolgozni énekessekkel. A Vértes Agorájában történt fellépésünk Kamilkáékkal annyira jól sikerült, hogy szerettük volna, ha ez folytatódik. Elkezdtünk összedolgozni, immáron túl vagyunk két próbán, amelyek fergetegesen sikeredtek. Nagyon jók lettek Ádi átiratai, Kamilka hangja szuperül szól, a Big Band is elemében van. Bízom benne, hogy a Stefánia Palotában sikerül majd maradandó élményt nyújtanunk a közönségnek.” – árulta el Ludányi Tamás. „A repertoár egy különleges összeállítást jelent, amit a harmincas években kialakult műfaj, a swing fűszerez. Az élményt a fúvós szekciónk emeli. A Big Band megszólalásnak olyan ereje van, hogy az energiák egyszerűen lejönnek a színpadról. Ez a hangzás új dimenziót ad a Pesti Sikk daloknak is, nagy öröm számunkra, hogy ezzel a nagyzenekarral színesítik a jubileumi koncertjüket. Aki eljön a Stefánia Palotába, nagyon szép hangszínekkel fog találkozni.” – tette hozzá a 2011 óta a Black Diamond Big Bandet igazgató szaxofon művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-szaxofon tanára, Elek István. „A Big Band tagjain túl kiegészülünk Kebuszek Zsolttal, aki több ritka ütős hangszert is felvonultat a Stefánia Palotában. Az egyik dalban csatlakozik hozzánk a Kővirágok Show Kórus is, akikkel igyekszünk valóban bevonni a közönséget a közös ünneplésbe. A repertoárt tekintve 80 százalékban a saját számainkat adjuk elő, amelyek modern, sanzon szerű szövegekből építkeznek. A mondanivalóink a saját élményeinkből, a környezetünkben látott karakterekből, dolgokból állnak össze. Azt szoktam mondani, hogy minden dalszövegünk olyan, mint egy jó selfie kép, amin érdekes emberek, szituációk vannak rajta, olyan pillanatok, amiket érdemes megörökíteni. Lesznek olyan új számok is, amelyek a hamarosan megjelenő harmadik nagylemezünkre kerülnek fel. Elsőként csendülnek fel ezen az estén, ráadásul rögtön ilyen nagy aparáttal. Hatalmas boldogság ez számomra” – mondta el Kamilka. A rendhagyó alkalom zenei élményét három csodálatos vokalista emeli, valamint profi táncosok mutatják meg, hogy bizony napjainkban is nagy lendületet adhat ez a stílus. És itt még mindig nem ér véget az összművészeti kavalkád, hiszen Ágoston Stefánia jövőre 20 éves divatmárkája, a külföldön is nagy népszerűségnek örvendő TiCCi Rockabilly Clothing lenyűgöző bemutatójára is sor kerül, továbbá a tokaji Benkő Borház inspiráló borai szállítják le a swing éra ízeit. „Erre az alkalomra nagyon készülök. Bár 19 éves korom óta tervezek ruhákat, de most kilépek a komfortzónámból, hiszen Kamilkáék főleg a gatsby vonalat erősítik, én pedig korábban főleg a rockabilly irányban készítettem ruhákat. Most tervezhetek a húszas évektől egészen az ötvenes évek végéig. Minden csillogni fog.” – kezdte Stefánia. „Kamilkáékat nagyon szeretem, mert amellett, hogy iszonyatosan profi előadók, nagyon viccesek, kedvesek. Csípőből kirázzák a swing stílust.” - tette hozzá. „Ágoston Stefit közel 10 éve ismerem, nagyon sok alkotói szálból kapcsolódtunk már össze. Szeretem a munkáiban, hogy eredetiek, nagyon vagányak, egyéniek. Káprázatos kreativitással bír, elképesztően találékony a korszak kultúráját, divatját illetően. Hasonló a művészeti gondolkodásunk, nem a mainstream vonalat képviseljük, hanem egy fantasztikus, fényűző korszakot próbálunk újra leképezni, megfűszerezve a 2023-as aktualitásokkal. A május huszonhatodikai estére Stefi a minidivatbemutatóján túl számomra, valamint a vokalista kar számára is készül egyedi tervezésű ruhával. Az én szettemről annyit mondhatok el előjáróban, hogy egy Monroe klasszikus eredeti szabásmintájából indultunk ki, ezt formálta rám Stefi. Tökéletesen.” – zárta végül az énekesnő, Kamilka. A pénteki koncertre jegyek még kaphatók a jegymester hálózatában, valamint a helyszínen a jegypénztárban. A beugrók 6900 FT-ért válthatóak meg. A különleges, jubileumi esemény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap és a 90.9 Jazzy Rádió. Mrs. Budapest - Kamilka & Pesti Sikk Big Band Show

2023. május 26. Péntek. 19:00

Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ Színházterme

[2023.05.26.]

