A Black Veil Brides lép fel novemberben a Budapest Sportarénában A magyar fővárost is érinti őszi európai turnéja során a Black Veil Brides. Az amerikai rockcsapat november 20-án ad koncertet a Budapest Sportarénában, az előzenekar a Halestorm lesz - közölte a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-vel. A 2006-ban alakult, hard rock hagyományokra épülő zenét játszó kaliforniai Black Veil Brides (BVB) az elmúlt évtizedben komoly rajongótábort épített ki világszerte. A csapatban az alapítók közül megmaradt énekes, Andy Biersack szenvedélyes baritonja, Jake Pitts és Jinxx, a két gitáros precíz játéka, Christian Coma erőteljes dobolása és Lonny Eagleton dinamikus basszusjátéka nagyszerűen kiegészíti egymást.

Karrierjük során olyan producerekkel dolgozhattak már együtt, mint Erik Ron (Godsmack, Bush, Dance Gavin Dance), John Feldmann (Panic! At The Disco, Blink-182, 5 Seconds of Summer), Bob Rock (Metallica, Cult, Mötley Crüe) és Josh Abraham (Linkin Park, Velvet Revolver, Weezer).

Az együttes többször szerepelt olyan rockzenei ízlést befolyásoló magazinok címlapján, mint a Kerrang! vagy a Rock Sound, a Revolver beválasztotta Biersackot a 100 legnagyobb élő rocksztár listára Axl Rose (Guns n' Roses), Ozzy Osbourne és Gene Simmons (Kiss) mellé.



A zenekar 2009-ben már a Vans Warped koncertsorozat főszínpadán játszott Slash, a Mötley Crüe, az Avenged Sevenfold és a Bullet For My Valentine társaságában. Azóta turnéztak már az Asking Alexandriával, a Bring Me The Horizonnal és most a Halestormmal közösen, emellett több amerikai rockfesztivál, köztük a Rock on the Range és az Aftershock állandó fellépői, valamint a brit Download fesztivál rendszeres vendégei.



A Black Veil Brides eddig hat stúdióalbumot készített, a legutóbbi, The Phantom Tomorrow című anyag 2021-ben jelent meg. MTI [2023.06.02.]

