Megérkezett a Budapest Bár új lemeze, a Tíz után Tíz után címmel megjelent a Budapest Bár új stúdióalbuma. A tizenhat éve működő népszerű csapat július 5-én a Budapest Parkban mutatja be friss anyagát. "A legutóbbi lemezt még a Covid előtt adtuk ki, a Tíz utánra került dalok egy részét a közönség a koncertekről már ismerheti. Fontos szempont volt, hogy a régi slágerek feldolgozása mellett vadonatúj szerzemények is szülessenek" - mondta Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője, hegedűse, gitárosa az MTI-nek.

Az elmúlt időszakban két személyi változás történt a zenekarban: Farkas Mihály helyett Ifj. Ürmös Sándor lett a cimbalmos, a dobos Kisvári Ferencet pedig fia, Kisvári Bence váltotta.



"Az új tagok remekül beilleszkedtek a csapatba. Ifj. Ürmös Sanyi édesapjával, Ürmös Sándorral, a nagyszerű cimbalmossal a 2000-es évek elején a Besh o droM-ban együtt játszottam, fia 12 évesen, 2015-ben első lett a Fölszállott a páva televíziós műsor gyerekévadában. Kisvári Feri az állandó koncertezés helyett inkább a pihenést választotta, Bence nagyszerűen pótolja" - mondta a zenekarvezető, hegedűs, gitáros.



A Budapest Bár sokféle stílust játszik, a rájuk jellemző, az 1920-30-as évek kávéházi világát idéző hangszerelésű muzsikába beillesztik a szvinges, groove-os vagy alternatív irányzatokat is. A Tíz utánra új dalt írt a formáció énekesei közül Szűcs Krisztián (Meghívnám a hétvégére) és Frenk (Lelakatolt emlékek).



A hamarosan CD-n is elérhető új lemezen hallható Kalmár Pál 1937-es dala, a Tíz után (Behumi Dóri adja elő), a Hamvadó cigarettavég, Karády Katalin hatalmas slágere 1942-ből (Rutkai Bori énekli), Poór Péter 1967-es táncdalfesztiválos sikere, az Utánam a vízözön (Tóth Vera), a Kovács Kati által 1975-ben ismertté vált Találkozás egy régi szerelemmel (Mező Misi), a Demjén Ferenc előadásában 1977-ben megjelent Mikor elindul a vonat (Lovasi András), vagy az LGT Boksza 1980-ból (Ferenczi György énekli).

A feldolgozott külföldi slágerek sorában Kiss Tibi a Doors együttes People Are Strange-ét adja elő, a Flashdance című, negyven éve bemutatott film betétdalát, a Maniac-et Szűcs Krisztián énekli, és ő duettezik Németh Jucival a hatvanas évek közepén született Something Stupidban, amely legutóbb 2001-ben Robbie Williams és Nicole Kidman előadásában vezette a brit slágerlistát. Kollár-Klemencz László egy francia slágert magyarított Boldogság (Isten hozott) címmel.



"Egy számot énekel Ferenczi Bora, Gyuri lánya is, aki Gilbert O'Sullivan hetvenes évekbeli klasszikusát, az Alone Again-t adja elő. Még a lemezfelvétel előtt volt egy különleges koncertünk a Kobuci Kertben, amelybe a Budapest Bár-tagok családtagjait is bevontuk. Bora ott adta elő ezt a dalt, és olyan jól, hogy megkértük, énekelje fel a lemezre is" - idézte fel Farkas Róbert. Hozzátette: a Budapest Bár tizenkét fős énekesi csapatából egyedül Keleti András nem szerepel az új albumon, de továbbra is tagja a produkciónak.

A Budapest Bár folyamatosan koncertezik, a nyáron fesztiválokon (Fishing On Orfű, ZamJam, Művészetek Völgye) játszik, a lemezbemutató est pedig július 5-én lesz a Budapest Parkban. "Minden énekesünk és Bora is fellép, és valamennyi új dalt elő fogunk adni, persze a régebbi, jól ismert számaink mellett" - mondta a zenekarvezető.



A zenekarban Farkas Róbert és a már említett Kisvári Bence és Ifj. Ürmös Sándor mellett Ökrös Károly (harmonika, zongora) és Farkas Richárd (bőgő) játszik. A Budapest Bár az ismert dalokat cigányzenei alapokon, dzsessz, pop, rock, klezmer és számos más zenei műfaj elemeivel ötvözve értelmezi újra, egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait megteremtve. Az eddigi lemezek: Volume 1 (2007), Tánc (2009), Zene (2010), Hoppá! (2011), Szerdán tavasz lesz (2014), Húszezer éjszakás kaland (2014), Délutáni csókok (2014), Klezmer (2015), Ünnep (2016), 10 - Best of Budapest Bár (2017), Budapest (2017), Ha megtehetnéd (2020). MTI [2023.06.06.]

