Gaëlle Buswel is fellép a Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon Mások mellett Miller Anderson, Philip Sayce, Gaëlle Buswel, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Chicago Blues Union is koncertet ad az idei Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon Pakson. Június 30-tól július 2-ig immár 31. alkalommal rendezik meg az eseményt. Az ország legrégebbi bluesfesztiválján a dzsessz, a rock és a gasztronómia is főszerepet kap - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Az idei fesztivál felvezetése június 26-án szűkkörű klubkoncertekkel kezdődik, 29-én csütörtökön pedig a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával a Gastroblues csatlakozik a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára meghirdetett rendezvényekhez. Az ASE étteremben a Szabadság Idővándorai című műsor keretében először a Loyal Apples' Club lép fel, ezt követően Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák az általuk megzenésített Petőfi-verseket adják elő.



Június 30-án az ESZI Csarnok színpadán Miller Anderson gitáros-énekes játszik, aki az 1969-es Woodstock fesztiválon a Keef Hartley Band tagja volt. Az elmúlt huszonöt évben négy különböző zenekarral (Spencer Davis Group, British Blues Quintet, Miller Anderson Band, Jon Lord Blues Project) járt Pakson, ezúttal egy ötödik formáció élén, hazai zenészek kíséretében lép színpadra, a Mike Gotthard és Szebényi Dániel által alkotott Blues MD-vel, a hegedűs Kézdy Lucával és a szaxofonos Weisz Gáborral. Őket a belgrádi gitáros, Nenad Zlatanovic Texas Flood elnevezésű együttese követi. Az estén a Sonny and His Wild Cows melegíti be a közönséget.

Másnap, július 1-jén szombaton délelőtt a helyi Evangélikus templomban Miller Anderson, Nenad Zlatanovic, a Szebényi Dániel-Mike Gotthard duó, valamint Kézdy Luca akusztikus koncertet ad.



Az aznapi programot az ESZI Csarnokban az Écska és Huba duó indítja, utánuk a Chicago Blues Union következik, amelyet a T.Rogers együttes és Fekete Jenő alkot. Este a francia énekesnőé, Gaëlle Buswelé a színpad. Ő először szerepel Magyarországon, saját számait angol nyelven adja elő, és négy albuma jelent meg. A fő koncerten 21 óra 30 perctől a wales-i születésű, a kanadai Torontóban élő Philip Sayce zenél. A blues-rock gitáros 1997-től éveken át Jeff Healey együttesében játszott; stílusára Jimi Hendrix és Stevie Ray Vaughan volt nagy hatással.



Vasárnap, a zárónapon a korábbi évekhez hasonlóan ingyenesen lesz látogatható a Kárpát-medencei Gastroblues Piknik. Ennek programjában fellép az 1976-ban alapított, a folk-, az etno- és a nemzeti rockot vegyítő Kormorán, az erdélyi TransylMania, továbbá A Dal idei győztese, a szászrégeni Titán. A felvidéki Pál Balázs Jenő zenekara késő esti koncertjének vendégeiként gitárvirtuózok csillogtatják meg tudásukat a Kárpát-medencéből.

A jótékonysági főzőverseny mezőnyében ezúttal a zenészek is bizonyíthatják főzőtudományukat, például a "Petőfi Sándor kedvenc étele" kategóriában. A szintén hagyományos Borbarát Találkozó keretében számos pincészet boraiból kóstolhatnak az érdeklődők.

A Gastroblues szervezői, közreműködő zenekarai és a rajongók a fesztivál során több alkalommal megemlékeznek a Gastroblues egyik alapítótagjáról, a nemrégiben elhunyt Török Ádámról.

További információk a www.gastroblues.hu-on olvashatók. MTI [2023.06.09.]

