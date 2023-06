A Deez Nuts augusztusban felforgatja a Dürer Kertet

Év elején megmozgatták a Hajót, most pedig az őrült hardcore punk csapat kész arra, hogy visszatérjen Budapestre: ezúttal augusztus 3-án csavarják fel a hangerőt a Dürer Kertben. Vigyázz, kész, Deez Nuts!

JJ Peters és társai nem ülnek sokat a babérjaikon és most végre, hogy ismét rászabadulhattak a világra nem is éheztetik sokáig a rajongókat és augusztusban ismét Budapestre látogatnak. A Deez Nuts legutóbbi nagylemeze 2019-ben jelent meg You Got Me Fucked Up címen, amelyről az énekes így mesélt: „Ez az a friss levegővétel, ami nekünk és a rajongóinknak nagyon hiányzott. Az egész albumon a dalszerzésünk, az előadásmódunk és a hangulatunk az, ami a leginkább kiemelkedik. Végre visszakaptuk a party hangzásunkat, de nem a halálra vert 'party' szövegek értelmében. Ezek a dalok egyszerűen csak ordítanak a szórakozásról."

Az albumot szépen végig is hordozták Európán, a turnéhoz pedig többek közt a texasi hardcore rapben utazó UnityTX is csatlakozott, akikkel már Shaolin G-vel kiegészülve közös dalt is kiadtak év elején Rockstar címen.



Jegyek

[2023.06.16.]