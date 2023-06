Piknikezz fesztiválkörnyezetben a Balaton-felvidéken! Vannak nagyon jó fesztivál helyszínek, és vannak varázslatos fesztivál helyszínek. A Pocca Piknik (ejtsd ahogy írjuk, de valójában ejtsd, ahogy szeretnéd) varázslatos tájon van. A Balaton-felvidéket nem kell bemutatni senkinek, ugye? Itt, Felsőörsön fesztiválozva a gyönyörű dombok mellett, még balatoni panorámát is kapunk. Ezen a fesztiválon porfelhők helyett a természet tisztasága, tömeg helyett pedig családias környezet vár mindenkit. Tóth Balázzsal, a fesztivál igazgatójával beszélgetve mutatjuk be a Pocca Piknik hangulatát és megnézzük mi vár ránk június utolsó hétvégéjén, pontosabban június 29. és június 1. között Felsőörsön! Ez a fesztivál nem csupán hiánypótló, hanem egyenesen mesés - de mielőtt rátérnénk az idei szezon részleteire, kezdjük az indulással. Két évvel ezelőtt spontán módon megszállta az ihlet Tóth Balázs borászt, aki a falu határán fekvő területen a zöld környezetben, balatoni panorámában és festői levendulásban gyönyörködve ráébredt, hogy ez a falat mennyország baráti összejövetelért kiált. Felvette hát a kapcsolatot barátjával, a kiváló szájharmonikás Pribojszki Mátyással, és szervezni kezdtek egy házi koncertet, a terv pedig egy jó kerti partihoz mérten sütögetés és lazulás volt. Igen ám, de amikor a környéken híre ment a tervüknek, hamar több száz főre duzzadt az érdeklődők száma. Ennek hatására nagyobb hangsúlyt kapott a rendezvény gasztronómiai oldala, és menet közben becsatlakoztak Balázs művészbarátai is, akikkel együttműködve kialakult a rendezvény művészeti szárnya. A zenei fellépők köre is bővült, és mire minden összeállt, akkor tudatosult a szervezők fejében, hogy ez már nem egy egyszerű kerti parti, hanem egy kisebb fesztivál. A rendezvény azóta szépen növekszik, idén is tartalmas, színes program várja a látogatókat. Az első kérdés mindenkitől az szokott lenni, hogy mi is az a Pocca? “Nos, ez a név Felsőörs egyik történelmi szőlődűlőjének nevét takarja, amit mi kellő tisztelettel használunk és igyekszünk jó hírnevét öregbíteni. Ezen a csodálatos helyszínen gyűlnek össze az általunk nagyra becsült zenei legendák, akik ráadásul idén egytől-egyik jubileumukat is ünneplik, tehát egy nagy szülinapi partira készülünk.” Nálatok valóban értelmet nyer, és tartalmat kap a “piknik” kifejezés! És nem csak azért, mert csodás-nyugodt helyszínen van a fesztivál! De maximalizáltátok a napi belépők számát, kiemelten fontos a gasztronómia, a család, a gyerekprogramok, és nem utolsó sorban a borkultúra is! “A koncepciónk nagyon egyszerű, szeretnénk a vendégeinknek olyan minőségi szórakozást biztosítani, mely túlmutat azon, hogy eljöttek egy koncertre, jól érezték magukat és hazamentek. Itt sok minden egyéb megjelenik, találkozhatnak, beszélgethetnek személyesen a zenészekkel, művészekkel, bekapcsolódhatnak az alkotás folyamatába, betekinthetnek a kulisszák mögé. Minden emberközeli és családcentrikus. A művészeknek és zenészeknek is szabad kezet adunk az önkifejezésmódra, mert hiszünk abban, hogy ettől lesz hiteles a megjelenésük és előadásuk. Tehetséges gyerekeknek is fellépési lehetőséget biztosítunk, de nem szeretnénk mindent előre elárulni, meglepetésekből nem lesz hiány, ezt garantáljuk.” A tematika évről évre változik, a tavalyi dixieland/blues/rockabilly program után idén populárisabb színezetet kap a zenei paletta, híres magyar rock- és poplegendák váltják egymást a színpadon. Fellép többek között Deák Bill Gyula, Egri Péter és a Mystery Gang, Fenyő Miklós, Szikora Róbert és az R-GO, a Roy és Ádám Trió, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, és még sokan mások, például fiatal tehetségek fellépésére is lehetőséget biztosítanak. A színpad két oldalán felállított LED falaknak köszönhetően távolról is láthatók lesznek a koncertek, a terület kiváló akusztikája miatt pedig bárhonnan hallgathatjuk azokat. Álldogálhatunk a színpad előtt, táncolhatunk a levendulás mellett mezítláb a fűben, borozhatunk egy pléden, elnyújtózhatunk egy nyugágyon vagy üldögélhetünk egy szalmabálán is. A Pocca Piknik tehát nem csupán nevében képviseli a piknik jelleget, itt tényleg nyugodtan ki lehet kapcsolódni a természet lágy ölén eszegetés, iszogatás, zenehallgatás közben. Mindeközben porfelhő helyett friss levegő, zsúfolt embertömeg helyett pedig egy kellemes közösség vesz körbe a háromezer fős létszámlimitnek köszönhetően. A rendezvény mottója immár harmadik éve a „Zene - Gasztro - Art”, a piknik erre a három alappillérre épül, és ezeken keresztül szólítja meg az embereket. Minden minőségi és egyben megfizethető, amivel a helyszínen találkozni lehet. A szervezők színes családi programot állítottak össze, a nagyoknak és kicsiknek szóló koncertek mellett lesznek tűzzsonglőrök, paint jam show és egyéb meglepetések. Mi volt az első gondolatod, és mi volt a cél, amikor fesztiválszervezés mellett döntöttetek? “Hirtelen jött, spontán ötlet volt, semmiféle cél nem vezérelt, egyszerűen inspirált a csodálatos környezet, és zeneszerető emberként izgatta a fantáziámat, hogy vajon hogy szólalhat meg egy élőzenei koncert ebben a környezetben. Megkértem hát Pribojszki Mátyás barátomat, hogy csináljunk egy koncertet szűk baráti körünknek, és nézzük meg, hogy milyen lesz a visszhangja. A tervünknek azonban hamarosan híre ment, és egyre többen szerettek volna részt venni a zártkörű Blues&BBQ partyn. Ezért kiegészítettük a zenei felhozatalt (Bluesberry, Footprints zenekarokkal), szerveztünk hozzá egy kis gasztrót, művész barátaink is csatlakoztak hozzánk, és amikor az első gitárakkord felcsendült, akkor tudatosult bennünk, hogy egy fesztivál kellős közepére csöppentünk. Így kezdődött el a történet.” Biztosan különleges élményt ad - már csak a helyszín miatt is - minden fesztiválozónak a Pocca Piknik! De azért felteszem a kérdést: ha neked kellene röviden megfogalmaznod, és ajánlanod a “Poccát”, akkor mit mondanál? “Azt álmodtuk meg néhány éve, hogy egy olyan komplex, tradicionális, minőségi, zenei, gasztronómiai, összművészeti eseményt hozzunk létre, ahol családok, gyerekek, barátok, ismerősök önfeledten szórakozhatnak, kiszakadva a hétköznapokból. Minden várakozásunkat felülmúlta, hogy erre a fajta kikapcsolódásra mekkora igény mutatkozik.” Van esetleg olyan program, amit a legjobban vársz? “Nagyon szerettem volna, ha Török Ádám is részese lehetett volna a Tabán-idézős ötletemnek, azonban tragikus halála miatt erre sajnos ebben a formában már nem lesz lehetőség. Azt viszont garantálhatom, hogy méltó módon fogunk megemlékezni róla. De ugyanennyire várom Deák Bill Gyula, vagyis a magyar „blues király” koncertjét is, Fenyő Miklós „Limbó hintó” -ját, Szikora Róbert „Ciao Marina”-ját, a Roy és Ádám „Trambulin”-ját is, sőt, külön pikantériája lesz az egyes napoknak a záróakkordnak szánt Jam Session, ahol igazi, pezsgő örömzene várható.” Tóth Balázs továbbá elárulta, véleménye szerint “a zene, a művészet szeretete, valamit az összetartó család meghatározták érdeklődési köröm és életutam alakulását. Szeretnék visszaadni ebből valamit a környezetemnek, így egy színes, varázslatos, kellemes hétvégi kikapcsolódási lehetőséget szerettem volna teremteni az embereknek. Ha akár csak egy emberben sikerül elültetni ennek az életérzésnek a csíráját, és felfedez ebben valami értéket, ami inspirálja, akkor már nem hiába hoztuk létre ezt az összművészeti eseményt.” Jó hír, hogy a szabad ég alatt sem kell elbúcsúzni a modern élet kényelmétől. A komfort részeként a wifi és a kulturált vécék egyaránt biztosítva lesznek a fesztivál területén, a szervezők pedig ügyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre is. Az autósok számára kialakításra kerül egy ligetes parkoló, ugyanakkor folyamatos transzportra is lehet számítani: kisvasút és egyéb járművek hozzák-viszik majd az embereket a strandokról, környező településekről. A Pocca Piknik egyik fellépőjét, Pribojszki Mátyást (Jumping Matt & His Combo) is megkérdeztük a rendezvény adottságairól, ő így nyilatkozott: "Mivel jó ideje a környéken élek, nem tudok nem hazabeszélni... A Pocca Piknik az ország egyik legcsodálatosabb régiójában a Balaton északi partján fekvő, festői szépségű Felsőörsön kerül megrendezésre. Egy olyan varázslatos helyszínen, amelyet mindenkinek látnia kell! Kiváló zenei programok mellett a családosokra is gondoltak a szervezők, így szinte mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el Felsőörsre június 29. és július 1. között! Akár egy babzsákon, egy finom helyi fröccsel lazulva hallgathatja a fellépőket, mindeközben ízelítőt kaphat a környékbeli gasztronómiából. A Pocca Piknik nem egy átlagos fesztivál, ahol egymást tapossák az emberek. Itt a fesztivál óriási területén, mindenki megtalálja a kényelmes helyét a domboldalon, akár egy plédet leterítve a fűbe, igazi piknik hangulatban. Minőségi szórakozás, csak ajánlani tudom! Gyertek a Pocca Piknikre!" !A Pocca Piknikre limitált belépőjegy váltható, így ha mindenképp szeretnéd biztosítani helyed a Pikniken, ahhoz javasoljuk, hogy minél hamarabb szerezd be jegyedet vagy bérletedet! Jegyek [2023.06.16.]

