Képgalériák • Valmar koncert 2023 Megnéztük a Valmar koncertet, ahol Marics Peti eltörte a lábát Ez volt a Valmar első nagykoncertje a Budapest Parkban, rögtön telt házzal. Az énekes Marics Peti azonban egy ugrásnál rögtön az első szám alatt eltörte a lábát... A koncertet azonban ha ülve is, de végigcsinálta! Iszonyú hőség volt ezen a júniusi estén a Budapest Parkban - a városban is, de a 12 ezres tömegben pláne. A Hősök kezdte el a műsort, ekkor még bőven világosban, de annál nagyobb lelkesedéssel. Nekik is volt saját sztárvendégük: Qka MC az Animal Cannibalsből, akivel az Északon, délen, keleten, nyugaton című dalt adták elő. A Hősök műsora sajnos kifejezetten rövid volt, már fél 8 körül véget ért, várhattunk több mint fél órát a Valmarra ebben a melegben. Az ő koncertjük egy érdekes videóbejátszással kezdődött, egy 4 év 10 hónapos felvétellel, amiben Milo és Marics Peti arról beszéltek, mik az álmaik, mit szeretnének elérni a jövőben. Szeretnének zenével foglalkozni, fellépni, és kb. 5 éves távlatban már a legnagyobb helyeken is fellépni, mint például a Budapest Park... Az Intro után az első szám volt a Visz a vérem, amit a fiúk Bruno X Spacc és Manuel társaságában adtak elő. Ugráltak is a színpadon, Marics Peti viszont az egyik ugrásból olyan rosszul érkezett vissza a jobb lábára, hogy bokatörést és szalagszakadást szenvedett. Ez persze csak később derült ki, de a helyszínen is látszott, hogy baj van, Peti nem tudott ráállni a lábára. A következő dalt (Éget a nap) még előadta állva, sántikálva, de utána már csak ülni tudott. Ülve előadott még néhány dalt (Suzival Balatonon, 100 lány), de ezután - nyilván orvosi tanácsra - meg kellett szakítani a koncertet. Miskovits Marci műsorvezetőként profin kezelte a helyzetet: tájékoztatta a közönséget Peti állapotáról, hogy a koncert folytatódni fog, addig pedig türelmet kért. A színfalak mögött befáslizták Marics Peti lábát, aki ezek után vissza tudott térni a színpadra és ha láthatóan fájdalmakkal is, hátul üldögélve, de profin végigénekelte a koncertet. Milo lett az egyedüli frontember, aki szintén profin megoldotta a feladatot. Nyilván segített a barátok jelenléte és folyamatos támogatása: a Csillagom az égen című dal alatt Bruno X Spacc és Manuel végig a színpadon ült a fiúk mellett, és később is mindenki odament Maricshoz legalább egy pacsira, ölelésre. A táncos lányok is profin átalakították a koreográfiát, körülvették Petit, ahogy a Hősöktől is szép gesztus volt, hogy amíg Eckü Miloval tombolt elől, Mentha leült Peti mellé - kihagyta a reflektorfényt, hogy a barátja ne legyen egyedül. A műsorban pedig elhangzott egy még kiadatlan dal (Sohasem utolsó), és az összes sláger, a Partyarc, az Álmatlan esték Sofi és Nemazalány közreműködésével, a Bőrdzseki T. Dannyvel, Bombázó, Magány vagány, Színvak, Megjöttek a magyarok és Úristen. A búcsúzásnál egy tolószékben előretolták Petit a színpad elejére, megható volt, hogy így együtt végigcsinálták a koncertet. Érdekes lenne tudni, most mit mondanának, hol látják magukat újabb 5 év múlva? Tóth Noémi Valmar koncert képekben - klikk a fotóra [2023.06.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)

© SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu