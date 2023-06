AWS csoda a Parkban - képriport

Május 26-án a Budapest Parkban, ismét átélhettük, hogy mekkora erő és szeretet van ebben a zenekarban és a közönségükben.



Csaknem két éve már, hogy elment Siklósi Örs, a világ elveszített egy csodát. Hiánya még mindig felfoghatatlan, de amit itt hagyott, az örökké tart. Ebből merít erőt a zenekar, akik nem adják fel közös gyerekkori álmukat, és együtt haladnak tovább a sokszor nagyon nehéz, de gyógyító úton. Ehhez az úthoz csatlakozott egy régi jóbarát, Stefán Tomi, hogy közösen menjenek tovább.

AWS koncert képekben - klikk a fotóra



Az AWS új időszámítása elkezdődött, az elmúlt fél évben három új dal és klip jelent meg és egy új album is készülőben van. A megújult felállásban egy siketes vidéki turnét már maga mögött tud a zenekar, a Parkos buli is elképesztő volt.

Nyáron, több fesztiválon is látható lesz a csapat, sőt augusztusban egy AWS zenei tábort is szerveznek a Siklósi Örs Alapítvánnyal közösen.

Szeptember 8-án pedig visszatérnek Budapestre és a Barba Negrában adnak koncertet.

[2023.06.07.]