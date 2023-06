Megjelent a Tankcsapda új videoklipje Kilenc hónap után új dallal és videoklippel jelentkezett a Tankcsapda. A ’Carpe Diem (A mának élek)’ c. dalt követi az ’Ez a nap az a nap’, ami végleges hangzását és szövegét, sőt még a címét is, több mint egy év után nyerte el. Élőben először június 30-án a Budapest Parkban hallhatja a közönség. „Ezzel a dallal – néhány másik témával együtt – már tavaly elkezdtünk dolgozni. Az első demo és próbahelyi felvételek egy évvel ezelőtt készültek és a stúdió munkák egy része is ekkor zajlott, azonban a végleges formáját ebben az évben nyerte el.”- mondta Lukács Laci. Az elmúlt egy évben azért nem csak ennyi történt a Tankcsapdával, három turné alatt, több mint 100 koncertet adtak, Magyarország mellett többek közt 14 európai városban is. Az új dal megszületésének alapját is egy ilyen utazás adta, erre így emlékezett vissza a zenekar frontembere. „Egy-egy új dal vagy lemez megjelenésekor sokszor elhangzó kérdés, hogy mi adja az ihletet. Az ’Ez a nap az a nap’ is jó példa arra, hogy az ötlet bárhonnan jöhet. Ennek a dalnak az alap lüktetését, a versszakok alatt hallható fő zenei motívumot például egy eléggé leharcolt, a szemerkélő esőben jobbra-balra mozogva nyikorgó ablaktörlő lapát adta, és már az első pillanatban egyértelmű volt, hogy ez a riff annyira ’húzós’, olyan a lüktetése, hogy nincs mese, ebből dalt kell csinálni.” A dal szövege a Tankcsapda komolyabb oldalát mutatja, a mondanivalója a világ szélsőségeire reflektál, de összességében azért pozitív üzenetet hordoz. „Ami a szöveget illeti, az pedig egy nagyon személyes, részben a Tankcsapda múltjára visszautaló részben pedig a mai világ szélsőségeire, kettősségeire reflektáló ’önvallomás’. Mindenkinek vannak nehéz élethelyzetei, akár az iskolában, a munkahelyen vagy a magánéletében, amikor úgy érzi, hogy itt az ideje, hogy lépjen egy nagyot. Ezt az érzést járja körül a szöveg, és jelenthet megerősítést bárki számára, aki úgy érzi, hogy változtatnia kell, hogy igen: „Én is meg tudom tenni, ha akarom”!’ A videoklip ezt a kettősséget dolgozza fel, a szereplők karaktere a hétköznapi életből lett átemelve, a nyers valóságot és a dalszöveg üzenetét jól kihangsúlyozó képi világot Nagy Bence rendező és a FINAL. Productions örökítette meg. Élőben először június 30-án a Budapest Parkban hallhatja a közönség.



