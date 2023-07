Visszatértek kedvenc svéd vikingjeink - megnéztük a mini metal fesztivált a Barba Negrában. Másodszor került megrendezésre mini metal fesztivál a Barba Negrában, ahol most a svéd vikingek köré sorakoztak fel a keményebb metal zene képviselői: Amon Amarth, Behemoth, Bleed from within – From the sky, Noble Victory, Kylfingar, Lovecrose. 17:00 kapunyitás, majd rögtön ezt követően a kis színpadon (Barba Negra Blue Stage) a „Lovecrose” zenekar melegítette be a közönséget. A 2017 óta létező zalaegerszegi metalcore csapat remek, lendületes bulit csapott, szép számmal jött be akár kíváncsiságból is a közönség a kis sátorba. Itt megjegyezném, hogy most nyáron annyira beszorul a levegő a kis sátorba, hogy nem a meleg, hanem az oxigén hiány (olvadó festék/fém szag) a zavaró, szóval nem kritika, csak javaslat, hogy valami szellőzést a kis sátorba is ki kellene találni a helyszín üzemeltetőinek, mert az ajtókat következetesen becsukta mindenki, amit este 22:00 után értek csak meg a szabályok miatt, de tíz perc után meg lehetett benn fulladni, sorry. (Imádom a Barba Negrat, nem kritika, csak észrevétel, javaslat, mások tapasztalatai alapján is írom ezt).

setlist 17:40 a Bleed from Within csapott a húrok közé a Nagyszínpadon (Red Stage). A műfaját tekintve melodikus death metalt/metal core/groove metal stílusban nyomuló csapat 2005-ben alakult. A csapat két tagjának családi problémái adódtak, basszus gitáros nélkül és beugró énekessel tolták le a bulit, ami laikusnak nem is volt észrevehető, a helyettes Jei Doublerice teljes magabiztossággal hozta a kötelezőt. Akkora lendülettel robbantak a színpadra, hogy nyomban megtelt pár perc alatt a Barba Red Stage sátor, és szinte az első perctől ment a circle pit a keménymagban. Kellőképp megalapozták a hangulatot az este további (fő)szereplőihez, a Bucharest – Budapest baki nekem kicsit hervasztó volt, mintha rutinból dicsérnének minden városban minden közönséget, ellenben utána elnézést kért az énekes, és még a közönség első soraiban tomboló rajongóknak testközelből is az arcába énekelt.

setlist A kis színpadon nem sokkal ezután a Kylfingar magyar folk metal csapat kezdett. A csapat 2012-ben alakult, két nagylemezük és három kislemezük jelent meg az elmúlt években.

Nekem magyar Ensiferum/Korpiklaani hatásokkal tarkított viking metálnak tűnt, ha úgy tetszik. Kellemes, vidám, pörgős hangulatot varázsoltak a Blue Stage színpadára.

setlist Nem sokkal ezután a nagyszínpadon a „hívőik” által nagyon várt Behemoth tette tiszteletét. A színpadkép egy hatalmas fehér molinó mögötti árnyjátékkal kezdődött, ahol a tagok sorban jelentek meg sajátos teátrális stílusuknak megfelelő öltözékben. A koncert 70 százalékában valamilyen formában lángolt a színpad valamelyik része, hatásos volt a zenével párhuzamosan fellobbanó lángcsóvák sokasága. Nergal nem szereti semmilyen stílusba beskatulyázni zenekarát, a papíron death metal banda nekem inkább tűnik black metal bandának, nem az én világom, de teátrális szuggesztív előadásukkal lekenyerezték rajongóikat. A koncert egy pontján két oldalt felmásztak a színpad két oldalán felállított emelvényre, miközben a színpad egésze lángokba borult, erőteljes, vaskos gitárszólókban sem volt hiány, némely gitárszólót az első sorok fölé tornyosulva nyúzták. A közönség imádta őket, volt is mosh pit, circle pit, metál villázás, tapsvihar. Nergal megköszönte a koncert végén a közönségnek a támogatást, és ami nekem kicsit szürreális volt, a mű vér köpködést követően puszit dobált a közönségnek.

A „szertartás” végeztével irány a kis színpad, ahol a Noble Victory már javában játszott. Az idén alakult magyar csapat a svéd dallamos metal gyökereihez nyúl vissza, azt igyekeznek képviselni hazánkban. Olyan összhang volt a csapatban mintha évek óta létező zenekar lennének. Markáns hangzásukkal felforrósították a hangulatot a sátorban, hallunk még róluk remélem. Ezután már az este főszereplőihez a (természetesen és nyilván) svéd Amon Amarth érkeztünk, feszes menetrend szerint a nagyszínpadon. Az Iron Maiden Run To the Hills bevezetőjével kezdték az intrót, ami egy fekete molinó mögött zajlott, majd hirtelen lehullott a függöny, és kedvenc vikingjeink dörgedelmesen berobbantak a színpadra. A színpadkép autentikusan a zenéhez idomulva egy viking csata hátterét méltatott szolgálni, középen egy hatalmas viking sisakkal, aminek az este folyamán hol szemei voltak, hol a tenger hullámzott benne, hol pedig tűz lángolt a belsejében. Az 1988 óta létező banda mindig teltházas bulit ad nálunk (is), most sem volt ez másképp, egy gyufaszálat nem lehetett volna elejteni a közönség soraiban. Johan az első pillanattól kezdve vigyorgó vikingként, közvetlenül, vidáman, viccelődött a közönséggel, látszik az emberen, hogy imádja amit csinál, imád a színpadon lenni, teljesen önazonosan hozza a viking fazont is. Többször énekeltette meg a közönséget, bár nagyon nem kellett unszolni senkit, mert a leghátsó sorokig mindenki kívülről fújta a nótákat. A Put your back into the Oar alatt a Barba Negra fele leült, hogy egyszerre evezhessen a viking harcosokkal. Pazar látvány volt, szinte libabőrös lettem. Az utolsó dalok felvezetéseképp az egész zenekar „tulokból” azaz ivókürtből ivott az egészégünkre, szép számmal láttam ivókürtöt a közönség leglelkesebb rajongói között, akik szintén ebből az alkalmatosságból fogyasztották italukat, és mikor épp üres volt, sokan szólaltatták meg ezzel is üdvözölve a zenekart. A The Way ok Vikings dal alatt viking harcosok érkeztek a színpadra, hogy megküzdjenek egymással. A ráadásban Midgard kígyó (sárkány) bukkant elő a viharos tengerből, vele az egyik tag hősiesen megküzdött a „Villám istenek árnyékában”. Remek hangulatú koncert volt mint mindig, bármikor szívesen megyek máskor is kedvenc vikingjeink koncertjére.

setlist Az estét a kis színpadon a From The Sky zárta, akiket láthattunk már idén tavasszal Geoff Tate előtt is fellépni, illetve szerepeltek a Dal című műsorban is. A pop/rock – extreme/dark/gothic/symphonic metal stílust játszó zenekar ismét egy feszes hangulatos lendületes koncertet adott az este végén még jó erőben lévő zen rajongóknak, akikkel egyébként megtelt a sátor.

Ismét zseniális mini metal fesztivál részesei lehettünk, még sok ilyet nekünk. Köszönet a H-Music Hungary-nek az ismét hibátlan szervezésért. Balázs Adrienn [2023.07.12.]