Budapesti állomással nyitja turnéját a Nazareth! A hard és heavy rock első generációjának meghatározó csapata, a legendás, 1968-ban alakult skót hardrock zenekar, a Nazareth turnéra indul. Ráadásul a téli körút első állomása máris Budapest lesz. Az alapító Pete Agnew mellett a csapat frontembere 2015 óta Carl Sentance, a dobos 1999-től Pete Agnew fia, Lee, a gitáros Jimmy Murrison pedig 1994-ben csatlakozott. A Nazareth alapítása óta - kisebb kihagyással - folyamatosan aktív, ráadásul legutóbb 2022-ben jelentett meg nagylemezt, a Surviving The Law-t. Led Zeppelin, Deep Purple és Uriah Heep rajongóknak kötelező esemény!



A budapesti állomás november 11-én lesz a Barba Negrában, az estét pedig a Sons Of Sounds, azaz az első osztályú német heavy rock brigád és a svájci rockerek, a The Ground Shakers melegítik majd be.



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Lucky Bob Music Agency bemutatja:

NAZARETH - Rock Solid 2023 turné

Vendégek: Sons Of Sounds, The Ground Shakers

2023.11.11.

Barba Negra Blue Stage

Jegyek [2023.06.13.] Megosztom: