Első headliner turnéjára készül a Warkings!

Epikus power metal és ami mögötte van: A zenekar koncepciója szerint a négy harcos király a Valhallában találkozott, zenekart alapítottak, és Odin visszaküldte őket a Földre, hogy terjesszék a metált.

Íme hát a csapat üzenete:

Harcosok, figyeljetek! Eljött az idő, hogy a tömegek elinduljanak Valhalla mélyéről. Csatlakozzatok a Warking-hez a korábban soha nem látott méretű hadjáraton. Készüljetek fel a heavy metal történetének legnagyobb csatáira és támogassátok az Európán átívelő menetben a zenekart, akik a régmúlt harcairól mesélnek majd.

A keresztes lovagi hagyomány szerint a négy király Németországon, Ausztrián, Magyarországon, Lengyelországon, Franciaországon, valamint a Holland és Cseh "Királyságon" keresztül vonul be, hogy a tömegekhez eljuttassa az igazi heavy metalt. Az utazás minden állomásán a követőik száma növekedni fog, és több harcos kerül a bűvöletük alá. A hatalmas varázslónő, Morgana ismét elkíséri a Warkingst a csatáikba.



A Powerwolf és a Feuerschwanz társaságában töltött sikeres turnézás után itt az idő, hogy a Warkings megkapja a megtisztelő 90 perces főműsoridőt, és megtöltse azt soha nem hallott dalokkal, elképesztő díszlettel és látvánnyal.



A csapat legutóbbi lemeze, a Morgana 2022 őszén jelent meg a Napalm Records gondozásában, természetesen a turné setlist alapját elsősorban ez az album adja majd.



Ezen a lemezen hallható először a 4 harcoshoz csatlakozó Morgana.



Találkozzunk március másodikán a Barba Negrában!



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Napalm Events bemutatja:

Warkings - For King And Crown Tour 2024

vendégek hamarosan!

2024.03.02.

Helyszín / Venue:

BARBA NEGRA Blue Stage

1211 Budapest, Szállító u. 3.

