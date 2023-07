Kapcsolódó cikkek • Tizenhét év után ismét Budapesten koncertezik a Guns’ Roses Kapcsolatok • Guns N’ Roses Holnap végre ismét Budapesten koncertezik a Guns’ Roses A Guns N' Roses több mint három órát játszik majd, ezért előreláthatólag 19 óra után már színpadra lépnek. A szervező Live Nation a következőkre hívja fel a koncertlátogató közönség figyelmét a Facebook eseménynél:



"Mindenkinek azt javasoljuk, hogy minél hamarabb érkezzen meg a helyszínre, mert az este előrehaladtával feltorlódhat a tömeg a kapuknál, aminek a következtében a belépés sokkal hosszabb időt vehet majd igénybe. *



az időpont-változtatás jogát fenntartjuk



KIEMELT ÁLLÓHELY: kizárólag a XI-es és XIII-as kapun és a B bejáraton keresztül tudsz belépni, karszalagodat csak ott van lehetőséged átvenni.



ÁLLÓHELY: a III-as és VI-os kapun, a D vagy E bejáratokon keresztül tudsz belépni, karszalagodat csak ott van lehetőséged átvenni.



JEGYIRODA: A rendezvény napján lehetőség lesz jegyvásárlásra 14:00 órától. A kihelyezett jegyirodáinkat a III-as és IX-es kapunál találod.



KÖZLEKEDÉS: A Puskás Aréna közelében limitált számban elérhető (fizetős) parkoló, ezért javasoljuk a tömegközlekedés igénybevételét. Legközelebbi metrómegállók: Keleti pályaudvar – Puskás Ferenc Stadion.



A helyszín megközelíthető még gyalog, MOL BUBI-val, közösségi autóval, rollerrel és kerékpárral is. Kövesd a jegyeden szereplő térképet a tájékozódáshoz! CSOMAGMEGŐRZŐ: Az esemény helyszínére nem lehetséges 20x30 cm-nél (A/4 méret) nagyobb táskát, csomagot bevinni. Ezek elhelyezésére kérjük, vedd igénybe az értékmegőrzőt, amit a térképen a bőrönddel jelölt helyeken találod meg. A szolgáltatás díja 4 000 Ft/tárgy. Az épületen belül ruhatár is megtalálható a 101-es szektornál, melynek díja 1 000 Ft/ tárgy. AKADÁLYMENTES ELÉRÉS: Mozgásukban korlátozott, kerekesszékes vendégek az info@funcode.hu címen tudnak limitáltan elérhető parkolójegyet igényelni. Az épületbe az E bejáraton keresztül, lifttel tudják akadálymentesen elérni helyüket. A koncert területére TILOS behozni az alábbiakat: 20x30 cm-nél (A/4 méret) nagyobb csomag, táska, akciókamera, távcső drón, szelfibot, objektíves, professzionális/fél-professzionális kép- és hangrögzítő készülék, fegyver vagy annak látszó tárgy, üveg, műanyag palack, életre, testi épségre, egészségre, közbiztonságra veszélyes tárgy/anyag, lézermutató, kerékpár, roller, görkorcsolya, gördeszka, étel és ital, esernyő (esős idő esetén esőkabátot javaslunk). KORHATÁR: 2 éves kor felett mindenkinek érvényes belépőjeggyel kell rendelkeznie, azonban 14 éves kor alatti kiskorú kizárólag 18 év feletti, nagykorú kíséretében tekintheti meg az eseményt. Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a rendezvényt nem ajánljuk 12 éves kor alatt. A Puskás Aréna büféi készpénzmentesek, így kizárólag bankkártyával történő fizetés lehetséges. A büfékben a RePohár egyszeri díja 500 Ft. RePoharad a pultnál bármikor be tudod cserélni egy tisztára, vagy egy tokenre, amit később újra RePohárra válthatsz. A látványos show mellett vadiúj ajándéktárgyakat is vásárolhatsz majd az Aréna Parkban, illetve az épületen belül az ülőhelyes szektorok mögött.



