Jön a pécsi Zeneszüret fesztivál 2023 Egy hét alatt csaknem húsz helyszínen kínál programokat a Zeneszüret fesztivál, amelyet több mint háromszáz művész, közöttük José Cura világhírű operaénekes fellépésével rendeznek meg szeptember 4. és 10. között Pécsen. A tizenharmadik alkalommal jelentkező klasszikus zenei fesztivál keddi sajtótájékoztatóján Szamosi Szabolcs orgonaművész, a szervező Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (Filharmónia) ügyvezetője közölte: az esemény legfontosabb célja továbbra is az, hogy kimozdítsák a koncerttermek falai közül a komolyzenét, s azt a lehető legközelebb hozzák az emberekhez. Kiemelte: José Cura világhírű argentin tenor a fesztiválon tavaly debütált, idén pedig már három alkalommal is fellép, érkezik a debreceni szimfonikus zenekar és a cívis város kórusa, de fellép Pál István "Szalonna" és Bandája, továbbá Francesco Finotti orgonaművész, a Jávorkasi Brothers és a Vienna Virtousos Chamber Orchestra.



Hoppál Péter kiemelt kulturális ügyekért felelős miniszteri biztos, Pécs fideszes országgyűlési képviselője úgy vélekedett: a százmilliós, jelentős kormányzati támogatással megrendezendő Zeneszüret fesztivál komoly minőséget képvisel és igazi márkavédjeggyé vált az utóbbi években, az az ország egyik vezető "crossover" komolyzenei fesztiválja.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a fesztiválon népszerű és nívós magyarországi és külföldi komolyzenei fellépőket köszönthetnek majd az érdeklődők, így a José Cura személyében a "negyedik tenor" is színpadra áll, ugyanakkor a népzene és a könnyedebb műfajok képviselői is szerepet kapnak a rendezvényen.



Hummel Márk, a ZSÖK ügyvezető igazgatója arról szólt, hogy a rendezvény Pécs egyik kiemelt kulturális fesztiválja, így szívesen segítik együttműködő partnerként a rendezvény megszervezését.



A hagyományos, őszi klasszikus zenei fesztivál keretében mintegy 20 helyszínen, több mint 300 művész lép fel. Pécsi és baranyai utcákon, tereken és egyéb különleges helyszíneken csendülnek majd fel könnyed dallamok - emelték ki az esemény sajtóanyagában.

A fesztivál fókuszába idén az opera kerül: a Széchenyi téren felállított szabadtéri színpadon egész héten át a klasszikus zene könnyedebb, játékosabb oldalát megragadó fellépők hallhatók.



A Szent Efrém férfikar, a Vivat Bacchus és a komoly- és cigányzenében egyaránt otthonosan mozgó virtuózok, a Jávorkai Brothers mellett érkezik Janklovics Péter is a Zenegyűlölő 1.0 című stand-up komédiával és a Danubia Zenekarral, míg Pál István "Szalonna" és Bandája a magyar népzene segítségével Kodály nyomába ered, a Band of Streets utcazenekar pedig New Orleans-i stílusú utcazenével készül.

Pécsen flashmobok, játszótéri koncertek és belvárosi térzene szól majd, míg hétvégén Muzsikáló erdő és családi napi Ringató-koncert és hangszersimogató lesz a Zsolnay Kulturális Negyedben, míg Baranya-szerte feltűnik az "Úton a kultúra" mobilszínpad.

A kiemelt programok között szeptember 7-én és 9-én Puccini La Rondine (A fecske) című darabja csendül fel a Kodály Központban a pécsi zenekar tolmácsolásában. Az estek során a Kodály Kórus Debrecen énekeseivel kiegészülő Pannon Filharmonikusokat José Cura vezényli.

Az argentin származású operaénekes, zeneszerző, karmester szeptember 8-án egy operagála keretében énekelni is fog: a művész, a debreceni Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus Debrecen, továbbá Ester Pavlu, valamint Piero Terranova énekművészek tolmácsolásában a legismertebb operaklasszikusokból hangoznak majd el részletek a pécsi hangversenyteremben.

A Zeneszüret fesztivál zárásaként szeptember 10-én Francesco Finotti orgonaművész, az 1978-as Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny győztese szólaltatja meg a pécsi bazilika hangszerét.



A Zeneszüret legtöbb programja ingyenes. A rendezvényről, a belépős eseményekkel kapcsolatos jegyinformációkról további részletek olvashatók a filharmonia.hu/fesztivalok/zeneszuret-fesztival weboldalon és a Filharmónia hivatalos Facebook-oldalán. MTI [2023.08.15.]

