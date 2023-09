MWS: Numb Century - Dalpremier a hamarosan érkező új nagylemezről Numb Century címmel megérkezett az első előfutár a szeptember 15-én megjelenő új MWS nagylemezről. A hazai underground metal színtér egyik nagy öregjének számító solymári székhelyű crossover / thrash banda 9 tételes, The Final Spark címet kapott friss albuma nyolc éves hiátus után lát majd napvilágot.



A zenekar ajánlója:

“Az M.O.D. és az S.O.D. rajongók dörzsölhetik a tenyerüket, de aki szereti a Sodom, Anthrax, Kreator vonalat, annak sem kell izgulnia, mert itt mindez egyszerre történik 8+1 fogós dalon keresztül. Dallamtapadás, nyakizom-láz és samponszag garantált. Unatkozni tehát senki nem fog!” Tracklista:

1. Intro

2. Spark

3. Struggle Within

4. Motör In the Head

5. Wasting Life

6. Uninvited Evil

7. Numb Century

8. Havok Is All to Be Found

9. HammerStein A The Final Spark lemez az alábbi linken már előrendelhető



Az MWS által elővezetett ‘Lakótelep Metal’ élőben az alábbi helyeken csendül majd fel:

09.22. Győr / Beton

09.29. Szeged / Városi rock klub

11.03. Kecskemét / Kilele

11.10. Solymár / Kud-arc klub

