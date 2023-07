Megjelent és meghallgatható a Noble Victory első albuma, a Minotaur

Július 3-án fizikai formátumban (digipak cd), másnap pedig az összes ismert online zenei platformon megjelent a budapesti extrém metalos Noble Victory első albuma, a Minotaur.

Az ismert zenészek alkotta budapesti csapat bemutatkozó nagylemeze 9 dalt tartalmaz, melynek az első 8 dala a Minotaur koncepció mentén íródott, a záró tétel pedig tiszteletadás a hazai rock / metal színtér tavaly elhunyt ismert alakja, Lénárd László felé.

A korongon hallható dalcsokor műfaját tekintve tökéletes elegye a különböző extrém death / black és hardcore vonalaknak. A felvételek a Grenma stúdióban, a keverés / master pedig a No Silence stúdióban készült.

Az albumon hallható vendégszereplők:

A Tombstones of Cosmos dalban Hajnali Sándor, a Gutted énekese teszi tiszteletét

Pettenkoffer Zsófi a This Callingból 3 számban teremti meg az atmoszférát csodálatos hangjával

Az Awakening Desires című számban pedig Tóth Balázs, a Casketgarden egykori dalszerző/gitárosa vendégszólózik egyet.

A zenekar az album koncepciójáról:



“A szövegek az emberről és az anyag teremtőjéről, Démiurgoszról, a kapcsolatukról szólnak. A történet egy kozmikus horrorsztoriban kibontakozó, mélyen emberi pszichodráma a kiteljesedésről. A dalok segítségével az ember belső útját követhetjük végig ebben történetben, melynek végén sikerül kapcsolatba lépnie, elérnie, megszólítania az anyag teremtőjét, Démiurgoszt. A különböző világok a szférák zenéjén keresztül összekapcsolódnak, és ez a találkozás elképesztő energiákat szabadít fel mindkét oldalon. A kapcsolat nem indult és nem fejlődik zökkenőmentesen, és erős görbe tükröt tart az emberiség elé.”



Dallista:

1. Red-Black Mountains

2. Digital Sarcophagus

3. Boulevard Of Illusions

4. Mask Of Horror

5. Opera Of Emptiness

6. Tombstones Of Cosmos

7. Before The Birth Of Light

8. Awakening Desires

9. Our Real Heroes

zenekar:

Herczeg László - gitár (Magma Rise, This Calling)

Fellegi Ádám - gitár (This Calling, Bridge To Solace)

Szirota Márió - dob (Meristem, On Graves, This Calling)

Pap Attila - basszusgitár (This Calling, Dzsudló)

Szalai Ádám - vokál (ex-Bloodrainbow, ex-Heroic)



A Noble Victory debütáló koncertjére a július 3-ai Barba Negrás Amon Amarth / Behemoth / Bleed From Within bulin került sor.

Folytatás július 28-án, a Fezen Fesztiválon - Fezen Klub Csarnok, kezdés 21:20.



H-Music Hungary

[2023.07.17.]