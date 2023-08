Beyond The Black: új kislemez, headliner turné és budapesti buli tavasszal!

A januárban megjelent BTB lemez után egy friss kislemezzel és a 'Call My Name' dalhoz készült klippel jelentkezik a német szimfonikus metal csapat.

Itt azonban még nincs vége a jó híreknek: Dancing In The Dark tour 2024 címen tavasszal jön a várva várt Beyond The Black headliner turné is, és naná, hogy van budapesti állomás is: április 10-én a Barba Negrában.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

Beyond The Black - Dancing In The Dark Tour 2024

+ vendégek

2024.04.10.

Barba Negra

Kapunyitás 19:00

Jegyek

[2023.08.03.]