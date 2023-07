Új lemezzel és turnéval robban be ősszel a TesseracT! 5 évvel a Sonder album megjelenése után idén szeptember 15-én érkezik a TesseracT ötödik lemeze, a ‘War Of Being’ a Kscope kiadó gondozásában. Február 4-én Budapesten lép majd fel az angol prog-metal csapat. Természetesen az új anyag megfelelő prezentálásáról is gondoskodik az angol progresszív rock-metal csapat, így 2023-ban turnéra indul először az Egyesült Államokban, majd az év elején Európa felé veszi az irányt és február 4-én be is kanyarodik a Barba Negrába.







Az este bemelegítéséről a matek metalos, poszt-hardcore The Callous Daoboys gondoskodik egyenesen Atlantából.



A TesseracT előtt közvetlenül a progresszív gitár hangzást pop és elektronikus elemekkel bátran vegyítő német Unprocessed játszik majd.



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

TesseracT - War of Being World Tour

2024.02.04. vasárnap

Barba Negra Red Stage

Vendégek:

Unprocessed

The Callous Daoboys

Jegyek [2023.07.18.]