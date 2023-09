Indul az évad a Madách Színházban - egy hónapon belül két premier a teátrumban! Szeptemberben nemcsak az iskolák népesülnek be újra, hanem a színházak is. Nincs ez másként a Madách Színházban sem, hiszen kezdődik az új évad, visszatérnek a művészek, újra megtelik zeneszóval a körúti teátrum. Szirtes Tamás és társulata gőzerővel készül a legújabb premierre: szeptember 15-től végre a nagyközönség is megláthatja, hogyan keltik életre az ikonikus Pretty Woman karaktereit a Madách Színház művészei! Augusztus utolsó napjaiban, néhány hét rövid nyári pihenő után újra benépesült a Madách Színház: visszatértek a Pretty Woman című musical alkotói és szereplői, hogy tökéletesre csiszolják a nagysikerű Broadway-musical hazai adaptációját. Az egyik legismertebb modernkori Hamupipőke-történet 23 éve robbant be a mozikba, és olyan hatalmas sikert aratott, hogy Julia Roberts és Richard Gere örökre beírták magukat a filmtörténelembe alakításaikkal. Vivian, a szeretetre vágyó escortlány és a sikeres üzletember szerelmi története közel negyed évszázada indult hódító útjára és nincs, aki ne ismerné a film címadó dalát. A musical zenéjét Bryan Adams írta, a ’80-as ’90-es évek rockzenéjének stílusában. Az eredeti, 2018-as chicago-i bemutatón még nem csendültek fel Roy Orbison híres szerzeményének dallamai, 2019-ben azonban már igen, és így lesz ez a Madách színházi előadásban is. A non replika előadás próbái már tavasszal elkezdődtek, most pedig a főpróba időszak következik. Az alkotói folyamatról a színház igazgatója, a darab rendezője Szirtes Tamás is megosztott néhány kulisszatitkot.



Megterhelő próbaidőszakon vagyunk túl, amely abból a szempontból is egyedinek mondható, hogy a Pretty Woman musicalt, és az októberben debütáló SIX koncertmusicalt párhuzamosan készítette ugyanaz a kreatív csapat. Nyárra már mindkét előadás körvonalai látszottak, egy rövid szünet után pedig most az utolsó, a legnehezebb időszak következik. Minden premier előtt a legizgalmasabb az utolsó néhány hét, amikor az előadás minden eleme: díszlet, jelmez, zenekar, és persze a színpadon álló művészek munkája is összeáll, és ami most hatalmas erőfeszítésnek látszik, annak a bemutatóra imponáló könnyedséggel kell megtörténnie – fogalmazott a teátrum direktora. A főbb szerepeket a megszokott módon, többes szereposztásban láthatják majd a nézők. Vivian-t Gubik Petra, Arany Tímea és Zámbó Brigitta alakítják, Edward Lewis szerepében Pesák Ádám és Solti Ádám látható majd. Új karakterként tűnik fel Happy Man, aki számos szerepet játszik el és elmeséli a történetet, a színészek álomszerepe, rengeteg játéklehetőséggel és gyors átalakulásokkal. Ezt a karaktert Borbély Richárd, Sánta László és Serbán Attila formálják meg. Vivian legjobb barátnőjét pedig Kecskés Tímea, Molnár Györgyi és Sári Évi alakítják. Az alkoltók és a művészek a következő hetekben szinte minden idejüket a színházban töltik majd, hogy a szeptember 15-i premieren elkápráztassák a nézőket. A bemutatót követően a Pretty Woman szereplői átadják a színpadot a Six című koncertmusical szereplőinek, akik az október 15-i premieren várják majd a történelem és a popzene rajongóit.



Fotó: Madách Színház / Jardek Szabina [2023.09.06.]