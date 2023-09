Megérkezett az Ossian újdonsága: Továbblépni

Vadonatúj dallal, és a hozzá készített videoklippel jelentkezett az Ossian - A Továbblépni című szerzemény az első előfutára a már készülő, és a tervek szerint 2024-ben megjelenő új Ossian nagylemeznek. A dal a legfelkapottabb zenék élbolyában szerepel megjelenése óta.

Paksi Endre a dal megszületéséről:

“Két és fél év után új dallal és videoklippel jelentkezünk, amely a jövő év elején megjelenő új albumunk egyik első elkészült száma. A klipet Nagy Viktor és stábja, a Mihaszna Film készítette, és egy remek kis sztorit raktak össze. A főszereplő biciklis futár srác, akit Zielinski Krisztián alakít - aki egyébként szintén nagy Ossianos -, az utakat járva szembesül a legkülönfélébb helyzetű emberekkel, akik közül gyakran pont azok viselkednek a legkicsinyesebben, akiknek a legtöbbet adott az Élet. A kis történet tanulsága az, hogy nem érdemes elszállni, mert néha pont azoktól kaphatsz segítséget és Emberséget, akiknél többre tartod magadat. Nagy örömünkre ismét velünk volt a Trüffel Vonós Quartet, akik a ‘Gyönyörű Bolond’-ban már szerepeltek velünk, és most egy lendületes dalban is odatették magukat. Mi is és ők is nagyon élvezték a közös munkát!!! A dalt a szeptember 9-i Barba Negrás nagykoncerten már játszani fogjuk!!!”

Az Ossian őszi turnéra indul, az alábbi helyszíneken lehet találkozni a zenekarral:



10.06-07. Miskolc / Ady Endre Művelődési Ház

10.13. Pásztó / Művelődési Ház

10.21. Törökszentmiklós / Művelődési Ház

10.22. Szombathely / Aréna Savaria

11.04. Békéscsaba / Csabagyöngye Kulturális Központ

11.11. Solt / Sportcsarnok

11.25. Pécs / Expo Center

12.09. Debrecen / Lovarda

12.15. Szeged / IH

12.29. Tatabánya / Sportcsarnok



H-Music Hungary

[2023.09.10.]