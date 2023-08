Monastery és Exodikon az I AM MORBID előtt augusztusban! Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, augusztusban különleges turnéra indul az amerikai I AM MORBID, melynek budapesti állomása is lesz, augusztus 15-én az Analog Music Hall-ban. A MORBIDFEST 2023 körút apropója pedig a emlékezetes és a death metal színtért meghatározó 93-as Morbid Angel lemez, a ‘Covenant’ 30 éves jubileuma.



Hogy hol a kapocs? Az I AM MORBID élén a Morbid Angel alapító frontembere, David Vincent áll, ő maga hívta életre 2017-ben.



A ‘Covenant’ album dalai mellett a Vincent érás Morbid Angel klasszikus albumok - az ‘Altars of Madness’, a ‘Blessed Are The Sick’ és a ‘Domination’ - nótái közül is felcsendülnek majd.



I AM MORBID lineup:

David Vincent (Morbid Angel / VLTIMAS)

Pete “Commando” Sandoval (Morbid Angel / Terrorizer)

Bill Hudson (NorthTale / Doro / Circle II Circle)

Richie Brown (Trivium / Exmortus / The Absence / Mindscar)



Az estét két különleges hazai banda nyitja, a budapesti EXODIKON és a zalaegerszegi death metal csapatás, a MONASTERY. Utóbbi egyébként a turné több állomásán is résztvesz majd, szeptemberben pedig új lemezzel jelentkezik, melyről egy dal máris meghallgatható.





A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a THE FLAMING ARTS AGENCY bemutatja:

I AM MORBID

vendégek:

Monastery

Exodikon

2023.08.15.

Analog Music Hall

Budapest

Kapunyitás: 18:00

Jegyekárak:

8888 Ft - elővételben

9999 Ft - a koncert napján és a helyszínen

