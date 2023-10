"többször kaptuk meg a turné legjobb állomása címet." - interjú Duba Gáborral

Kikérdeztük Duba Gábort, a Green Stage Production ügyvezetőjét, ő pedig örömmel felelt.

Milyen fő szempontok alapján kerülnek kiválasztásra egy-egy produkció?

Mivel közel 20 éve vagyunk a nemzetközi show business vérkeringésében, sok közvetlen ajánlatot kapunk az előadóművészek menedzsmentjétől, ügynökségétől. Általában főleg a turnék logisztikájának kialakításakor kapjuk a megkereséseket. Azért többször előfordult már az is, hogy egy általunk érdekesnek tartott művész felé mi tettük meg az első lépéseket.Természetesen a döntésekben az meghatározó tud lenni, hogy Magyarországon a művész mennyire népszerű. De arra is büszkék vagyunk, hogy számos, nemzetközi szinten már ismert zenekart vagy szólistát, mi hoztunk el először a magyar közönségnek.

Október 17-én Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox-ot szervezitek az MVM Dome-ba, milyen műsorral érkeznek ezúttal?

Ezt a formációt is mi hoztuk el először Budapestre még 2016-ban és az október 17-i koncertünk már a hatodik alkalom lesz. Több különlegessége van az ő koncertjeinek. Az egyik az, hogy a program kiválasztását és a fellépők névsorát mindig a koncert előtti napokban kapjuk meg. De most már ezen nem izgulunk, mert bármelyik felállásban és műsorral érkeznek, mindig fergeteges sikerük van.Az a kb. 60 zenész, szólista, akikkel dolgozik Scott Bradlee, a maga területén mindegyik a legmagasabb szinten van. Ebben nekünk a koncert szervezőinek is van egy kellemes és egyben izgalmas várakozás. A magyarországi rajongók pedig, akik most már nagyon sokan vannak, szintén elfogadták és a kommenteket figyelve, nagyon várják, hogy a előadás estéjén kivel fognak találkozni a színpadon.

Hogyan jellemeznéd a Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox zenei stílusát?

A Postmodern Jukebox zenei világa jelent összemossa a múlt századdal. Ezt olyan előadók slágereivel teszik többek között, mint Beyonce, Justin Bieber, Britney Spears vagy Taylor Swift.Ezek a fantasztikus átíratok hangzásban idézik, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Nina Simone és Nat King Cole korát és zenei világát.A Postmodern Jukebox nem csak egy zenekar, inkább egy életérzés. Scott Bradlee rendezése alatt a műfaj legnagyobb és leghallgatottabb zenekarává nőtte ki magát.

Milyen előkészületek szükségesek ahhoz, hogy a koncert minden technikai elvárásnak megfeleljen?

Általában egy ilyen koncertre 10-12 hónap előkészület van.A szerződést követően kapunk egy ridert, amit mi a koncertek „bibliájának” hívunk. Itt minden pontnak meg kell felelnünk, hang-fény-színpadtechnika, catering, szállás és utaztatás területén is. Folyamatos egyeztetések vannak a zenekari technikai stábbal és amikor már elindul a produkció turnéja, a még hiányzó részleteket is véglegesítjük.Van olyan eset, hogy ők hozzák magukkal kamionokkal a teljes technikát, vagy csak egy részét. Akkor nekünk a kiegészítőket, és a lokális stage hand személyzetet kell biztosítanunk, ahhoz, hogy megvalósuljon a koncert aznap este.De van olyan is, hogy a teljes hang-fény-színpad technikát mi adjuk a rider szerint. Ez persze még több plusz energiát, egyeztetést igényel a koncertet megelőzően.

Hogyan zajlik a koncert napja? Mi történik a backstagebe?

Nekünk van egy check list, amin hétről hétre végig megyünk és a koncertet megelőző héten minden egyes pont mellett pipa kell, hogy legyen.A koncert napján már az a célunk, hogy az építés mellett, csak a váratlan eseményekkel keljen foglalkoznunk. Az meg szinte mindig van.De ha ezeket, a magunk elé támasztott követelményeket betartjuk, akkor sikeres koncerteket tudunk levezényelni. A koncert napján a backstage egy intenzív, nyüzsgő munkaterület. Van amikor több száz ember dolgozik azon, hogy este a nézők jól szórakozzanak és elégedetten menjenek haza a koncertről. Amire nagyon büszkék vagyunk Borsányi Zsolt üzlettársammal, hogy a többször kaptuk meg a turné legjobb állomása címet. Ez nagyban köszönhető annak, hogy nálunk dolgozik az ország legjobb produkciósaiból kettő, Vardanjan Tigran és Szabó Tamás.Nagy felelőség van a vállunkon, de ezek a kihívások motiválnak minket koncertről koncertre.

Van kedvenc dalod tőlük? Kérheted, hogy játszák?

Nehéz lenne kiemelnem bármelyik számukat is, mert személy szerint nekem az egyik kedvenc zenekarom és az összes albumuk megvan, amit eddig kiadtak.Sokat hallgatom őket otthon, vagy akár az autómban is. Mindig feldobja a hangulatomat. A kedvenceim között van az All about that bass, ami már 100 milliós nézettség felett van, vagy a Bad Romance feldolgozása.Kérni nem lehet, mert felépített program alapján koncerteznek. De ha mégis kérhetnék, akkor a Beyonce – Halo számát kérném. A PMJ-ből a kedvenc énekesem LaVance Colley énekli.Ez a szám egyszerűen megunhatatlan, fantasztikusan adja elő, már kétszer volt szerencsém élőben hallani vele, talán most is lesz.

Milyen zenei élményt ígér a PMJ "Life In The Past Lane" koncert azoknak, akik részt vesznek rajta?

Scott Bradlee ennek a műfajnak a legnagyobb ikonja.Ő az, aki a leghitelesebben tudja mai legnagyobb slágereket a jazz és swing stílusában átdolgozni. A formáció 2023-as előadása egyedülálló módon fogja ötvözni a modern kor legnagyobb dalait a művészek sajátos stílusával, egyfajta ”zenei időgépként”, a zenekar nevéhez hűen. A mostani turné ezért is kapta a ”Life In The Past Lane” elnevezést. Nagyon szeretünk velük együtt dolgozni, mert egy profi, magasszínvonalú zenei élményt adnak évről évre a rajongoiknak. De mellette meg egy vidám, pozitív kisugárzású csapat, akikkel a koncert végén a nézők együtt élik át a katarzist. A turné lényege egyértelműen az, hogy az emberek, felejtsék el a problémáikat arra az estére és adják át magukat ennek a csodálatos műfajnak és éljék át a zene minden örömét.



