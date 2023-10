Furcsa jelenség: Minden éjjel ugyanazt álmodja Kocsis Dénes Mióta beválasztották a Disney 100 nagykoncert előadásába, furcsa, ismétlődő álmokat él át Kocsis Dénes. Azt is megálmodta, miket kell majd énekelnie, még mielőtt megkapta volna a számára kiosztott dalokat.

A színész-énekes olyannyira készül már a produkcióra, hogy alvás közben is Disney-karaktereket lát és egy egész történet bontakozik ki álmában éjszakánként.



"Sokszor előfordult már az életem során, hogy különböző élethelyzeteket megálmodtam. Mostanában olyan mesehősnek álmodom magam aki Disneyland varázslatos birodalmában él. Élethűen érzékelem, hogy mellettem van a családom is, és az életünk csupa móka és jókedv. Majd hirtelen jön egy éles váltás és egyszer csak megjelenik Jafar az Aladdinból, felkap és elrabol. Elvisz egy sivatagba, a semmi közepére és otthagy. Elindulok valamerre, éget a nap, étlen, szomjan már-már csak vonszolom magam, de muszáj találnom valamilyen utat vissza a családomhoz és a biztonságos életembe. Már napok óta úton vagyok, teljesen le vagyok harcolva, amikor is meglátok 7 ajtót. Mindegyikre az van ráírva, hogy Disney. Minden alkalommal csak hat ajtót tudok kinyitni, de ezek ugyanúgy a sivatagba nyílnak, a hetediket kicsit félek kinyitni és amikor végre rászánom magam, hogy kinyissam, felébredek" – mesélt a nem mindennapi álomról az énekes-színész, aki nem hisz kifejezetten az álomfejtésben, ám abban biztos, hogy valamiféle jelentősége biztosan van ezeknek az álomképeknek.



„Eléggé furcsa ez az álom, így sokadjára pedig különösen. Nem hiszek a hókusz- pókuszokban, de mégiscsak elkezdtem ezen agyalni. Mivel ez a Disney produkció eddig a legnagyobb nemzetközi munkám, biztos, hogy jobban izgulok miatta, mint máskor a premierek előtt. Azért mégiscsak jó lenne kinyitni azt a hetedik ajtót is. Színészként, énekesként van gyakorlatom a színpadon és kamerák előtt, valójában nem vagyok egy izgulós típus, nem hiszem, hogy a drukk dolgozna bennem "- tette hozzá Kocsis Dénes.



Október 15-én a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg a Disney100 koncertet. A koncerten mindenki által jól ismert Disney mese- és filmjelenetek elevenednek meg a Hollywood Sound Orchestra és sztárszólisták előadásában. A Disney produkció Tripolszky Annát bízta meg, hogy legyen az est háziasszonya, a színpadon pedig Mahó Andreával és Kocsis Dénessel is találkozhat majd a közönség.



