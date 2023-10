Disney 100 Budapesten - Száz év szeretetet, száz év kaland, száz év barátság, száz év álom Vasárnap este az Arénában elevenedtek meg a mindenki által ismert Disney mese- és filmjelenetek a Hollywood Sound Orchestra és varázslatos hangú szólisták közreműködésével. Az esemény előtt a koncert szervezőjével, a magyar sztár énekesekkel és az est háziasszonyával beszélgettem erről a lenyűgöző eseményről, amely a Disney 100 éves évfordulóját ünneplő koncertsorozat első európai állomása volt. Ebben a páratlan zenei válogatásban az egész család megtalálja a kedvenc Disney dalait. Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy mi zajlik egy ilyen szuperprodukció kulisszái mögött. Guba Gábor a koncert producere, szervezője, a Green Stage produkciós iroda ügyvezető igazgatója bepillantást enged a háttérben zajló folyamatokba, hogyan állt össze ez a varázslatos este. -Végre elérkezett a várva várt nap, amikor a Disney 100 éves évfordulóját ünneplő koncertsorozat Budapestre érkezett. Mesélnél egy kicsit a produkcióról? - Idén jubileumot ünnepel a Disney, 100 éves, melynek tiszteletére és az ünneplésére Európába is elindul egy turné, amit az amerikai Disney szervez. A partnerünk ebben a német Semmel Concerts, akikkel már több produkcióban dolgoztunk, és azt mondhatnám, hogy stratégiai partnereink is, mert Hans Zimmer két dupla teltházas koncertje, vagy a Two Steps From Hell koncert esetében is velük dolgoztunk, és még előttünk van több produkció, amit tervezünk. A mai koncertre visszatérve, több fantasztikus közkedvelt mesének a zenéje, betétdala fog majd elhangzani, többek között a Mary Poppins, vagy a Szépség és a Szörnyeteg, a Jégvarázs, az Oroszlánkirály. Emellett pedig egy vizuális élményt is kapnak majd a vendégek, mert az óriáskivetítőrendszeren a filmből, mesefilmekből lesznek majd bejátszások. - Egy kis betekintést kaphatunk a színfalak mögötti munkáról, hogy mekkora a csapat és milyen munkálatok zajlanak ilyenkor? - Körülbelül 70-80 művész lesz majd a színpadon a zenekar és a szólisták szempontjából. Az építés az ilyen turnék esetében nagyon flottul kell működjön. Hajnalban megérkezik több kamionnal maga a produkció, a művészek pedig repülővel. Nekünk 6-8 óránk van arra, hogy itt a színpadot fölépítsük. Egy profi csapattal dolgozunk mind lokális szempontból, mind pedig a produkció hozza magával a saját stábját. Ez a 6-8 óra nagyon megfeszített tempó, de ahogy a példa mutatja, fölépült a színpad, megvolt a hangbeállás, este pedig egy csodálatos koncertet fognak hallgatni majd a kedves látogatók és rajongók. - Három magyar sztár is részt vesz a produkcióban. Hogyan alakult ki ez az együttműködés? - A magyar művészeket szeretjük beintegrálni a külföldi produkciókba. Az ügymenet az szokott lenni, hogy kérnek tőlünk javaslatokat, és mi elküldjük 5-7 művész bio-ját, és a bejátszó anyagát. Magát a döntést mindig a produkció hozza meg. Amikor kiválasztják az adott művészeket elindulnak a folyamatok. Mahó Andrea és Kocsis Dénes kint voltak Németországban egy pár nappal ezelőtt a főpróbán, és ma már itt vagyunk, ez lesz az első koncertje a turnénak, izgatottak is vagyunk. Nem volt lehetőségünk arra, hogy ezt a produkciót előzetesen így megnézzük, de a próbák alapján és a művészeink elmondása szerint minden flottul ment, és tényleg egy fantasztikus produkciót fogunk majd kapni ma este. - Jól tudom, hogy jótékonyság is kapcsolódik a ma estéhez? - Igen, hatvan down-kóros gyermeket tudtunk megvendégelni. Ez egy másik szívügyünk, és siker, hogy a Disney nagyon nagy örömünkre rábólintott, és ők is üdvözölték ezt a kezdeményezésünket. Óriási öröm számunkra is, hogy egy olyan élményt sikerül belecsempészhetünk a mindennapjaikba, amit úgy érzem, hogy nem csak több napra, akár hosszabb időre is el tudnak raktározni magukban. Mahó Andrea roppant sokoldalú és kiváló művész, aki számos főszerepet játszott, és elnyerte a színház világának és a közönség elismeréseit. Musical és operett szerepekben egyaránt brillírozott, a produkcióban pedig ő nyerte el a magyar női szólóénekesi szerepet. Készülődés közben mesélte el, hogyan csatlakozott a Disney csapathoz, és milyen a közös munka. - Mesélnél egy kicsit arról, hogyan lettél a Disney 100 csapat tagja? - Kocsis Dénessel mi nyertük meg ezt a castingot. Első körben ki kellett küldeni néhány dalt, ami a Disneyhez kapcsolódik, ami a repertoárunkban van. Miután átmentünk az első fordulón, elküldték azokat a dalokat, amiket fel kellett énekelnünk videóval együtt, és aztán hosszasan vártunk. Egyszer csak jött az eredmény, hogy minket választottak. - Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy téged választottak, te leszel a magyar Disney hercegnő? - Nagyon jó. Felemelő érzés, azt kell, hogy mondjam, mert ez szakmailag is egy visszaigazolás az embernek. Minden ilyen produkció kihívás, már csak azért is, mert ez egy meglévő nemzetközi produkció, és ebbe bele kellett nekünk csöppenni, fel kellett vennünk a ritmust, meg kellett tanulnunk egy csomó mindent. Kint voltunk Hamburgban próbálni, addig nem ismertük ezeket az embereket, ott ismertük meg. -Milyen dalokat énekelsz majd? -Sok olyan szám van, amiben mindannyian szerepelünk. Egy ilyen produkcióra hónapokig készülnek, de neked gyorsan kell összeraknod a fejedbe a szöveget, a koreográfiát, a szólamokat, tehát ezek nagyobb kihívásnak számítanak, mint a szóló dalok. - Mivel telnek a fellépés előtti órák, hogyan készülsz fel egy ilyen nagy fellépésre? - Az igazság az, hogy ma próba volt, tehát a tempót ők diktálták, úgyhogy nagyon nem tudja az ember ilyenkor a rituáléjait elvégezni. - Milyen egy ilyen nagy arénában fellépni, miben más, mint egy színházi fellépés? - Teljesen más a hangzás, más hangszerekkel készül. - Hogyan alakult a ruhaválasztás? - Az estélyi ruhákat a produkció hozta, mi csak a hangulatot kölcsönözzük a hercegnőknek, mert itt a háttérben vannak a hercegnők. Kocsis Dénes, elismert magyar énekes és színész, pályafutása során számos meghatározó szerepet vállalt a zenés színház világában. Elmesélte, hogy a munkafolyamat tele voltkihívásokkal és izgalmakkal és hogy milyen boldogság övezi a Disney műsort. - Mesélnél arról, hogy lettél a Disney produkció tagja? - Több fordulós casting volt. Ennek az első fordulója az volt, hogy küldjünk magunkról rengeteg felvételt és önéletrajzot. Ezek után jött a kérés, hogy vegyük fel videóra, ahogy eléneklek egy konkrét számot. Tőlem a Quasimodo dalát kérték, amit a showban is elő fogok adni. Nagyon jó volt, mert a gyerekszobában énekeltem fel. Vicces volt, mert észrevettem, hogy a hátam mögött a Mickey Mouse és a Mini Mouse is ott hevert az akkori kanapénkon. Az az igazság, hogy ez valószínűleg annyira jól sikerült, és annyira tetszettem a producereknek, hogy végül engem választottak. Nagyon nagy boldogság volt természetesen. Illetve jött a hír, hogy Mahó Andit és Tripolszky Annát is kiválasztották. - Angolul is és magyarul is fogsz énekelni? - Igen, mind a két nyelven. A kórus részekben főleg angolul, de lesznek olyan dalok is, amiben a partnernőm angolul énekel, én rá magyarul, aztán ő magyarul, én angolul. Iszonyú vicces lesz a közönségnek, legalábbis a próbákon mi nagyon jókat nevettünk, hogy az angol mondatra jött egy magyar. - Egy-két kulisszatitkot elmesélnél arról, hogyan zajlott a felkészülés, a próbák? - Rengeteg anyagot kaptunk, hangfelvételeket, kottákat, szöveget. Nagyjából meg volt, hogy mit kell magyarul, és mit kell angolul megtanulni, de ez folyamatosan alakult. Otthon tanultunk négy fal között, és korrepetitorral. A szólamokat iszonyú nehéz volt beverni a fejembe, mert én csak a saját szólamomat hallgattam. Egyéb esetekben elénekli a második szólam, a harmadik szólam, negyedik szólam, majd összeénekeljük. Ha ez meg van, akkor az én fülembe, fejembe ez beül, és utána mehetünk tovább. De ez nem így történt, tehát abban a pillanatban, amikor beraktam az eredetit, nem tudtam ráénekelni. Még az is nehezítette a dolgokat, hogy sok dal más hangnemben van. Hosszú folyamat után sikerült az, hogy rá tudtam énekelni az eredetire is. Igazából a fejembe beülni ezek a szólamok, kórusok akkor tudtak, amikor kiutaztunk Németországba, és ott próbáltunk négy napot. Rengeteget énekeltük össze a dalokat, és természetesen a koreográfiákat akkor tanultuk meg. Ehhez is kaptunk videókat, útmutatókat. Mindenki nagyon koncentráltan a munkára fókuszált, de természetesen mindig volt alkalmunk arra, hogy összenevessünk, vagy egy kis humorral még színesebbé és boldogabbá tegyük ezt a pillanatot. Azt kel, hogy mondjam, hogy ez az egész egy utazás, ami a Disney körül zajlik. Olyan, mint amikor az ember ráül egy hullámra, és tudja, hogy nem veszélyes, hanem csak viszi, és viszi. Mint egy hullámvasút, csak a lentek is boldogok. Nagy öröm, hogy megtapasztalhattuk ezt a munkafolyamatot, ezt a hangulatot, és természetesen azt, ami körül veszi a Disney-t magát. - Másképp készülsz erre a produkcióra, mint egyéb fellépésekre? - Sokkal kevesebbet próbáltuk, mint amit szoktunk hasonló gálákra vagy koncertekre, ezért jóval nagyobb bennem az izgalom. Természetesen, amikor ki fogok állni egyedül, és el fogok énekelni valamit, akkor megpróbálok arra koncentrálni, hogy ez is csak egy koncert a rengeteg koncert közül, de mégis valahogy ott van mellette egy plusz érzés, ami körülöleli ezt az egészet, és kicsit talán nagyobbak az elvárásaim magammal szemben. Arra gondolok, hogy nem történhet az égvilágon semmi probléma, ne ess le a színpadról, csak énekeld, csak élvezd, és ez annyira jó érzés. Tripolszky Anna, műsorvezető, a Disney est háziasszonya beavatott minket abba, hogyan fogja elmesélni száz év történelmét. -Hogy érzed magad így egy órával a kezdés előtt? - Olyan gyorsan repül el ez a nap. Ma találkoztam először a teljes csapattal, különleges egy ilyen csapatnak a részévé válni. Ez szerintem nekem csak sokkal később fog leesni, hogy éppen most mi történik. Az est háziasszonya leszek, és én fogom szóban elmesélni a Disney 100 évének történetét. Számos interakcióra számíthatnak majd a nézők, és izgalmas történetekre, hiszen az egész olyan lesz, mint egy Disney film, vagy Disney mese, kiegészülve egy óriás 70 fős zenekarral, és olyan dalokkal, amik engem is majd táncra perdítenek. Azt gondolom, hogy ezek a dalok a szívünkből, lelkünkből sokáig nem fognak távozni, sőt, még a történetek is ott lesznek mellettük. - Hogy készülsz fel egy ilyen megmérettetésre, hogy ennyi ember előtt beszélj, mesélj? - Az az igazság, hogy én megfogalmaztam magamban, hogy az est üzenetére fogok koncentrálni. Nem szeretnék elveszni a szövegekben, át szeretném adni azt az üzenetet, amit a Disney közvetít. Száz év szeretetét, száz év kalandot, száz év barátságot, száz év álmot, úgyhogy én erre készülök és arra fókuszálok, hogy ezt az élményt adjam át a közönségnek. - Mennyire bízták rád a konferálás szövegét? Magyarországon mást hall majd a közönség, mint mondjuk Németországban? - Ez nagyon izgalmas kérdés. A Disney-től kaptam meg készen a szöveget, viszont azt gondolom, hogy egy-egy kis alakítást, amit kezdeményeztem, abban partnerek voltak. A Disney nyelve és ez a szöveg is univerzális, de azért igyekszem a saját karakteremet is belevinni a mondandóba. A humor is valahol univerzális, és megpróbáltuk úgy kidolgozni a szöveget, ahogy az magyarul is érthető és izgalmasan hangzik el. - Mit vársz legjobban az estén? - Ezt nem lehet egyszerűen megválaszolni, mert az egész estét nagyon várom, és annyi olyan szituáció lesz, ami csak élőben derül ki, hogy hogyan alakul. Nagyon sok az interakció, ezt már említettem. Amikor otthon eljátssza az ember, vagy a fejében, akkor az nyilván nem úgy sül el, mint élőben. Az élő koncerteknek, élő showknak óriási varázsa van ilyen szempontból is, mert a közönségre is szükségem van, és én nem tudom feltétlen, hogy a közönség például egyes mondatokra hogyan fog reagálni. Közösen fogjuk alakítani az estét, és több olyan momentum is van, amit nagyon várok. Nekem az a legfontosabb, hogy a varázslat megtörténjen a színpadon. - A hercegnők esetében mindig kiemelkedő kérdés a ruha. Az est háziasszonyaként gondolom nagy hangsúlyt fektettél a ruhaválasztásra. Miben pompázol majd az est folyamán? - Szabadon hagyták ezt a választást, és nekem a kedvenc magyar divattervezőm a Viktória Varga Budapest. Varga Viktóriának a színes merész világa szerintem abszolút illik a Disney-hez, úgyhogy nem volt kérdés, hogy az ő ruháját hordjam majd az este. Akik a Disney-ben már meglátták a ruhákat, azt mondták, hogy ez száz százalékosan Disney-s estélyi. Egészen pontosan két estélyim lesz a két felvonásnak megfelelően. Színes ruhákra lehet számítani, a többit nem árulom még el, azt majd hamarosan. Nézzétek meg a fotókon a csodás ruhákat és néhány megörökített pillanatot a 100 évnyi mesés kalandból, érzelemből és a 100 év Disney varázslatából. Fotó: Varga Réka Blanka