Észtország legvagányabb rock zenekara újra Budapesten Az észt zenekar a BUSH-on mutatja be új, Boogieland című nagylemezét november 2-án, az Akvárium Klubban. A többek között a Red Hot Chili Peppers és a Foo Fighters vendégeként is ismert desert rock banda hat év után tér vissza Budapestre. Az Elephants From Neptune napjaink legnépszerűbb észt rock zenekara. A négyes 2012-ben jelentette meg első nagylemezét, karcos dalaikkal és zúzós riffjeikkel pedig hamar megnyerték maguknak nemcsak a közönséget, hanem a szakmát is. Hazavihették a Baltikum legnagyobb showcase fesztiválja, a Tallinn Music Week fődíját is, amelyet a legjobb koncertet adó zenekar zsebelhetett be a világ minden pontjáról odaérkező zeneipari szakemberek szavazatai alapján. Az észt elefántok ezután olyan zenekarok társaságában léphettek fel, mint a Foo Fighters, a Red Hot Chili Peppers, a Biffy Clyro, a The Kills és a Kaiser Chiefs, második lemezüket pedig a Legjobb Rock Albumnak kiáltották ki az Észt Zenei Díjátadón. Legsikeresebb albumuk a 2016-ban megjelent Oh No, amely a kritikai fogadtatás mellett ismét elhozta számukra a Legjobb Rock Album díját, valamint az Év Zenekara kitüntetést is. A címadó dalt pedig szerte Európában játszották a rádiók. Legutóbbi lemezük tavaly ősszel jelent meg. A Boogieland legfőbb inspirációja a korai 70-es évek desert rockja, amit megspékeltek egy adag misztikummal, mexicanával, pszichedeliával és természetesen jó öreg rock and rollal. Az albumot az Oscar és Grammy-díjas Brendan Dekora hangmérnök keverte, a masterért Jörgen Hermaste felelt. A Boogiland mindennél erősebb visszatérésnek bizonyult, hazájukban a lemezeladási listák elején landolt és ismét elhozta számukra a Legjobb Rock albumnak járó elismerést. A zenekar a nyarat intenzív turnézással töltötte, most pedig az elefántok készen állnak arra, hogy hat év után ismét felrázzák a magyar közönséget a BUSH fesztivál résztvevőjeként, november 2-án, az Akvárium Klubban.



