Slash visszatér Myles Kennedy & The Conspirators társaságában Budapestre Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators bejelentette 2024-es világkörüli turnéját. Az új, The River Is Rising – Rest of the World Tour ’24 a banda Mexikóvárosba való visszatérésével veszi kezdetét, majd az SMKC 21 ország 32 városában lép fel szerte a világon. “Egy erőtől duzzadó, sziklaszilárd csapat és egy 21 dalból álló tisztelgés saját legjobbjaik előtt… Amíg Slash folytatja, a rockzene él és virul.” - CHICAGO SUN TIMES SLASH – az ikonikus, Grammy-díjas, gitáros, dalszerző és filmproducer – akinek több mint 100 millió példányban keltek el az albumai, egy Grammyt és hét jelölést kapott, bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, és szerepel a New York Times legkeresettebb szerzőinek listáján is. Slasht minden idők egyik legnagyobb rockgitárosának tartják, és világszinten az egyik legismertebb arc a popkultúrában. A Time magazin Slasht a 2. helyre sorolta Jimi Hendrix után a 10 legjobb gitáros listáján. Slash olyan jellegzetes hangzásokat hozott létre, mint például a Guns N’ Roses Sweet Child o’ Mine vagy a Welcome To The Jungle listavezető dalok gitárriffjei. Miután otthagyta a világhírű bandát, a Slash’s Snakepit projektje besöpörte a kritikusok elismerését, majd a Velvet Revolver szupergrouppal aratott globális sikert, mielőtt saját szólókarrierbe kezdett. Miután első szólóalbumával, amelyen többek között Ozzy Osbourne, Fergie és Myles Kennedy is szerepeltek, 2010-ben a slágerlisták élére került, megalapította jelenlegi, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS (SMKC) zenekarát – amelyben Myles Kennedy (ének), Brent Fitz (dob), Todd Kerns (basszusgitár/ének) és Frank Sidoris (ritmusgitár) szerepel –, akikkel már több mint egy évtizede folyamatosan turnéznak és zenélnek. A világszerte méltatott legújabb albumuk, a 4 – amely első helyen nyitott az amerikai hard rock album listán – olyan anyag, amilyennek még soha nem hallottad ezt a bandát. Egy vibráló rockalbum fülbemászó gitártémákkal és lenyűgöző dallamokkal, nagy refrénekkel és még nagyobb riffekkel, a 4 a hangok, stílusok és hangulatok széles skálája 10 dalban, mindez pedig tűpontos zenei fókusszal és a rendkívüliség egyedi érzésével. Hallgasd meg a SMKC 4-es albumát a Gibson Records gondozásában ITT. A lemez a magyar rajongókat élőben is lenyűgözheti, hiszen Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators 2024. április 19-én az MVM Dome-ban lép fel! A budapesti koncertre jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub tagjainak, (a még nem regisztrált tagok a https://laylo.com/slash/m/river-is-rising oldalon tudnak feliratkozni a lehetőségre), valamint a regisztrált Live Nation tagoknak lesznek elérhetők október 19-én 10 órától. A teljeskörű jegyértékesítés október 20-án 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon. [2023.10.17.] Megosztom: