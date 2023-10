14 év után a Persefone újra Budapesten A téli klubszezon végének legvadabb metálbuliját az andorrai Persefone szállítja, akiket a Hypno5e, a Stellar Circuits és a Lampr3a társaságában február 22-én, az Analog Music Hallban csíphettek el. A szemfülesebb magyar metálosoknak eddig egyetlen alkalommal volt lehetőségük élőben is látni az andorrai zenekart, 2010-ben a csillebérci Metálfeszten, úgyhogy erről a mostaniról nem érdemes lemaradni, kedves kiscserkészek.

A kiemelkedő progresszív/dallamos death metálos Persefone gazdag hangzásvilágáról és technikailag precíz munkáiról ismert, melyek új mércét állítanak fel a modern, extrém, progresszív metálban. A 2001-ben alapított Persefone eddig hat stúdióalbumot adott ki, melyek a zenekar számtalan zenei alapelvét mutatják be. Magas technikai színvonalat, egyedi dallamokat, rengeteg váratlan riffet és zenei sokszínűségett. A banda olyan figyelemre méltó előadókkal turnézott már, mint az Obituary és a Leprous és olyan fesztiválok színpadain léptek fel, mint a Wacken Open Air, a Metal Days, a Brutal Assault, a ProgPower és a 70 000 Tons of Metal. Tavaly februárban megjelent legújabb albumukkal, a Metanoiaval pedig végre hozzánk is ellátogatnak! A Metanoia február 4-én jelent meg a Napalm Recordsnál. A zenekar minden dalban kiaknázza a lemezen a kontrasztokban rejlő teljes potenciált és minden szám az elejétől a végéig egy folyamatosan alakuló történetről szól – újradefiniálva ezzel a tipikus zenei határokat. A David Castillo és Tony Lindgren által kevert album mind a tíz dala úgy illeszkedik egymásba, mintha egyetlen 58 perces számot hallgatna az ember. A zenekar így nyilatkozott az albumról: „A Metanoia a következő lépés a személyes egzisztenciális növekedésünkre a zenén keresztül. Ez az album egy felhívás a mély változásra, egy belső utazásra félelmen és fájdalmon keresztül, egy ugrás egy olyan helyre, amely sokat jelenthet és ami közel áll az ősi gyökerekhez. Az album készítése közben számos zenei és személyes akadállyal, valamint félelemmel voltunk kénytelenek szembenézni és ennek a konfrontációnak az eredményét ragadtuk minden hangban és szóban utunk ezen új fejezetében. Találjatok értelmet ebben a zenei káoszban.”



A Persefone előtti bemelegítésről három nem kevésbé különleges zenekar gondoskodik. A francia avantgárd-metált képviselő Hypno5e, akik filmzeneszerű, hosszan építkező dalaikkal tényleg képesek a teljes hipnózisig repíteni a hallgatót, az Észak-Karolinából érkező progresszív-metált játszó Stellar Circuits, valamint a baszk experimentális-instrumentális Lampr3a, akiknek bár mégcsak idén márciusban jelent meg első albumuk, máris sokak szívébe lopták be magukat pörgős, technikás témáikkal.