Norvég és német vendégekkel érkezik Krzysztof Drabikowski Батюшка zenekara November 24-én érkezik Budapestre a lengyel Krzysztof Drabikowski, azaz Derph nevével fémjelzett Батюшка, vagyis az egykori Batushka zenekar egyik utódja. A fekete mise előtt a német Kanonenfieber idézi meg az első világháború lövészárkainak kétségbeejtő hangulatát, a norvég Uburen pedig a viking kor nyers valóságát dolgozza fel. A lengyelországi Bialystokban indult Batushka néhány évvel 2015-ös megalakulása után már komoly ismeretségnek örvendett a régióban: első lemezük, a Litourgiya sokak szerint a 2015-ös év legjobb lemeze volt. Az elismerés a komplex black metal zene mellett a csapat mögött lévő erős koncepciónak köszönhető: a dalokat a keleti ortodox kereszténység inspirálta, egyházi szláv nyelven íródtak, élőben pedig egy igazi sötét misére emlékeztetett a zenekar fellépése. Az alapító Derph és az általa meghívott énekes, Bartłomiej "Bart" Krysiuk kapcsolata azonban rövid idő alatt csúnyán megromlott, így 2018 óta két Batushka is tevékenykedik. Bart változata már járt Budapesten, most először pedig Derph cirill betűkkel írt nevű alakulata, a Батюшка is idelátogat. A Sphieratz néven önálló stúdiót is működtető Derph ezen a néven adta ki a szintén sikeres Панихида ("Panihida – Rekviem) lemezt 2019-ben, amit most élőben is bemutat az Analog Music Hallban, és két különleges csapatot hoz magával a turnén. A Kanonenfieber egy önmagát Noise-nak hívó bambergi zenész egyszemélyes black metal projektjeként indult, aki szabadidős tevékenységként kezdett zenélni: Menschenmühle (Embermalom) című első lemezét saját stúdiójában vette fel. A dalok kiinduló témája az első világháború időszaka, amit történelmileg pontos módon, a háború dicsőítése nélkül dolgoznak fel, többek között levéltári adatok, levelek felhasználásával, megemlékezve a harcok ismeretlen katonaáldozatairól. A turné harmadik csapata a norvégiai Stavangerből érkezik: az Uburen nyers black metalt játszik, viking metal hatásokkal. Harmadik, Usurp The Throne című lemezük az év elején jelent meg. a Livesound.hu bemutatja:

2023.

Budapest, Analog Music Hall

Krzysztof Drabikowski’s Батюшка, Kanonenfieber, Uburen koncertek

Belépő: 7.900 Ft, a koncert napján 8.900 Ft

Jegyek 2023. november 24 ., péntek 19 óraBudapest, Analog Music HallKrzysztof Drabikowski's Батюшка, Kanonenfieber, Uburen koncertekBelépő: 7.900 Ft, a koncert napján 8.900 Ft [2023.11.10.]