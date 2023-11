The Rose - az egyik legsikeresebb koreai rock banda a Budapest Arénában! A The Rose egy koreai indie rock banda, amely négy tehetséges zenészből áll: Woosung énekes és gitárosból, Dojoon több hangszeren játszó zenész / énekesből, Jaehyeong basszusgitárosból és Hajoon dobosból. A megalakulásuk óta izgalmas koncertjeikről híres The Rose gyorsan Korea egyik legkeresettebb bandájává vált, a kritikusok által is elismert albumokat jelentettek meg, amelyek rajongókat szereztek a négyesnek világszerte. 2019-ben a bandatagok közül hárman is átmeneti szünetet tartottak karrierjükben kötelező katonai szolgálatuk miatt, ami alatt Woosung sikeres szólókarriert folytatott, sikeres lemezeket adott ki, és teltházas világkörüli turnékat folytatott. A kitartó rajongók örömére, a The Rose újra összeállt Woosung egyik dél-koreai fellépésén 2022-ben. Ez az újraegyesülés eredménye lett a HEAL című albumuk, amelyet a zene átalakító ereje ihletett, valamint a rajongóik és saját maguk által megosztott történetek. A HEAL a 4. helyig jutott a Billboard Heatseekers listáján, a HEAL Together világkörüli turnéjuk pedig már tömegeket vonzott. Tehetségüket több díjjal is jutalmazták, köztük 2019-ben a Nemzetközi K-Music Awards Legígéretesebb előadója díjjal, valamint az Év zenekara díjjal a 2022-es Prêmio K4US-n. Indulásukkor egy ötletes, új hangzással jelentkeztek, a rock és a pop fúziójával, és lenyűgöző koncerrtjeik révén gyorsan népszerűvé váltak. A The Rose érzelmek és hangok egybegyúrásával használja a világos és sötét elemeket, megragadva a zenéjüket meghatározó dualista lényeget, valamint rendkívül fontos számukra a rajongóikkal való személyes kapcsolattartás. Ne maradj le a koreai indie rock banda, a The Rose fantasztikus Dawn To Dusk turnéjáról, ami 2024. március 17-én a Budapest Arénában is látható lesz! A hivatalos rajongói klub jegyeinek elővétele december 1-jén, pénteken 10 órakor kezdődik. A regisztrált Live Nation-tagok december 4-én, hétfőn 10 órától csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez. A teljeskörű jegyértékesítés december 5-én, kedden 10 órakor kezdődik a livenation és a funcode oldalakon keresztül. [2023.11.30.] Megosztom: