Budapest is része a legújabb Tool turnénak! A TOOL tavaszra jelentette be várva várt visszatérését Európába, közte egy június 13-i, Budapest Aréna koncerttel. Az együttes új európai turnéjával kapcsolatos hírek a Los Angeles-i székhelyű banda különösen mozgalmas időszaka után kerültek bejelentésre, a négyes - Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones és Maynard James Keenan - jelenleg egy észak-amerikai turné kellős közepén tart, amely februárban ér véget. Az elmúlt öt hónapban a TOOL az Aftershock, a Welcome to Rockville, a Louder Than Life és a Sonic Temple Arts & Music fesztiválok főszereplője volt, valamint felléptek a Power Trip fesztiválon is, amelyről a Metal Hammer a következőket írta: "az egyedülálló művészetük észbontó, örömteli bemutatója, egy spirituális élmény, amely túllép a műfaji határokon." A teljeskörű jegyértékesítés november 17-én 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon keresztül. Előtte a TOOL Army tagjainak van lehetősége előzetes jegyvásárlásra ma 10 órától, az első 48 órában kizárólagos jelleggel. Hozzájuk a regisztrált Live Nation tagok november 16-án 10 órakor csatlakozhatnak, élve elővásárlási lehetőségükkel. Limitált számú VIP csomag is kapható, már az első pillanattól kezdve. Néhány csomag a premium jegyek mellett tartalmaz még többek között lehetőséget a hangbeálláson való részvételre, a bandával történő közös csoportfotóra, illetve exkluzív ajándéktárgyakat is. Európában a koncerteken a Night Verses lesz az előzenekar. A TOOL 1990-ben alakult, eddig öt stúdióalbumot adtak ki: Undertow (1993), Ænima (1996), Lateralus (2001),10,000 Days (2006), és Fear Inoculum (2019); valamint két EP-t: 72826 (1991) és Opiate (1992), egy Salival (2000) című, limitált számban megjelentetett box-ot (mellett. A banda 4 GRAMMY®-díjat nyert: a Legjobb Metál Előadásért - 1998 Ænima, 2002 Schism, és 2020 7empest – valamint az Év Hangfelvételéért 2007-ben, a 10,000 Days albumért. A TOOL Danny Carey (dobos), Justin Chancellor (basszusgitáros), Adam Jones (gitáros) és Maynard James Keenan (énekes) tagokból áll. [2023.11.15.]