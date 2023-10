LP a Budapest Arémában! Két Parkos fellépése után LP 2024. március 7-én a Budapest Arénában ad koncertet! Erőteljes énekhangjával, társadalmi konvenciókat felrugó attitűdjével és inteligenciájával, amely az erős érzelmeket szárnyaló popdalokká alakítja, LP generációja egyik legkedveltebb énekes-dalszerzőjévé vált az egész világon. Ismertsége a 2017-es Lost On You című, szívbemarkoló folk balladával az egekbe szökött, 18 országban vezette a slágerlistát. A Los Angeles-i művész több mint 25 milliós havi hallgató- és nézőszámot tudhat magáénak, akik mindent felülmúló, teltházas koncertjeire is vevők, több mint 150 városban adott már koncertet, a 3 ezertől a 20 ezres tömeg előtti fellépésig. LP páratlan katalógusa világszerte már több, mint 3 milliárd streaminget gyűjtött be, és amely tele van a szerelem és az önfelfedezés egyetemes himnuszaival. „A dalírás egy módja annak, hogy a saját világom közepébe kerüljek – magyarázza LP –, és megtaláljam azt a hitelességet, amelyet meg kellett szereznem magamnak.”



LP a legnagyobbak tanulmányozása révén alakította ki saját stílusát – ami Freddie Mercurytól és Jeff Buckleytől Aretha Franklinig, Joni Mitchellig és Roy Orbisonig tart. A 2000-es évek elején jelentek meg merész debütáló anyagai, amelyek nem hoztak még sikert. Ennek ellenére, pusztán előadói képességei révén, LP hamarosan zeneműkiadói szerződést kötött, és olyan előadóknak írt dalokat, mint Rihanna, Cher, a Backstreet Boys, Céline Dion vagy Christina Aguilera. 2014-ben már saját anyaga, a Forever For Now, és az áttörést hozó Into the Wild kislemez váltott ki őrületet a hallgatók között, akik először egy televíziós reklámban hallották, és elkezdtek keresgélni az interneten, hogy megtudják, ki ez az énekes. A nemzetközi figyelem következő lemezénél, a 2016-os Lost on You anyagnál terelődött rá, amely a mára ikonikussá vált címadó dal mellett a Muddy Waters slágert is tartalmazza. LP tartotta a lendületet a 2018-as Heart to Mouth albumával is, újabb világslágereket szállítva, mint a Recovery és a Girls Go Wild, amely 2019 legtöbbet játszott rádiós slágerei közé is bekerült. LP a dalírást tekinti élete hivatásának, és a komédia műfajához hasonlítja. „A dal van, akit megnyugtat, segít az elméjének ellazulni és felkészíti arra, hogy befogadja ezeket az érzelmeket. A dal úgy szólhat a lelkükhöz, ahogy csak akarják.” LP a fellépéseit gyakran hívja a világhoz való kapcsolódásnak, ami kétségtelenül tovább erősödik majd a most megjelent Love Lines albummal. „Mindig egyre több emberhez igyekszem eljutni” – teszi hozzá. "Hogy az emberek jól érezzék magukat akár három percnyi dal erejéig is." A budapesti koncertre jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai számára lesznek elérhetők szeptember 29-én 10 órától. A regisztrált Live Nation tagok október 5-én 10 órától élhetnek elővásárlási lehetőségükkel, a teljeskörű jegyértékesítés október 6-án 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon keresztül. [2023.10.02.] Megosztom: