"A zenekar mostanra ért meg" - Megérkezett a Heavy Brains új lemeze Tanult módszerek címmel megjelent az Öröm a Zene-fődíjas Heavy Brains második albuma. A debreceni együttes úgy érzi, mostanra találta meg a saját zenei világát, ami az alternatív-synth-pop-rock. A zenekar nemcsak egy zenei közösség, hanem a tagok jó barátok is: gyakran vesznek részt kocsma kvízversenyeken, melyeket rendszeresen megnyernek. Emellett közösen látogatják a debreceni fürdőt, ahol előfordult, hogy dalszövegük született. A Heavy Brains első fontos mérföldköve a 2021-ben megjelent 10 dalos Strapped Wings című nagylemeze volt. A zenekar 2022-ben közel 1000 produkcióból megnyerte az Öröm a Zene fődíját, majd 2023-ban NKA Hangfoglaló Program induló előadói támogatottak lettek. Második albumuk január 26-án jelent meg Tanult Módszerek címmel. - Ha össze kéne hasonlítanom az új lemezt az elsővel, én úgy fogalmaznék, hogy ég és föld – mondta Timbusz Bence, a Heavy Brains basszusgitárosa. - A zenekar mostanra ért meg, és találta meg a saját hangzását, stílusát, amit szerintem a legjobban az alternatív-synth-pop-rock fed le. Az album dalait sokkal tudatosabban írtuk, mint az eddigieket, illetve próbáltunk elrugaszkodni a klasszikusnak vett hangszerelésünktől. A vokálok és a háttérben el-elhangzó effektek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy egy sokkal teltebb hangzást érjünk el. A dalszövegeink velünk megtörtént eseményeket dolgoznak fel. Mindegyik dalnak megvan a maga kis sztorija, viszont egyben végighallgatva van egy nagyon szép íve a lemeznek. Az első track a Parafok 100 címet viseli, ami a lemez végére elér Parafok 0-ra. Ezzel érzékeltetve azt, hogy a kezdeti problémákat, nehézségeket, “parákat” az album végén már elengedjük és nem akarunk velük foglalkozni. Mondhatnám úgy is, hogy a végére megtanultuk azokat a módszereket, amik ahhoz szükségesek, hogy nyugodt fejjel térjünk nyugovóra. Balázs Dávid, az együttes gitáros-énekese a Tanult Módszerekre ma már egy önbeteljesítő jóslatként gondol, és szerinte erős szimbolikával bír. - Az albumot az első átfesztiválozott nyarunk alatt kezdtük el írni, ami számomra varázslatos időszak volt – fogalmazott a frontember. - Azonban ez az életstílus rengeteg lemondással, áldozattal és következménnyel járt személyes szinten és a zenekarnak is. „Újjá kellett születni”, hogy minden a legnagyobb hatásfokon működjön. Akkor még nem tudtam, hogy ezt fogja nekem jelenteni az album. Az akadályok leküzdése, egymás és magunk elfogadása és az elengedés megtanulása mind analógiák egyénileg, a banda számára és a dalokban is.



Kihívás volt összerakni a lemezt és pont ettől lett igazi. Hatalmas előrelépésnek érzem a hangzásvilágot és a dalstruktúrák kompakttá formálását. Sokkal modernebb, hallgathatóbb, de érdekességüket megtartó dalokat sikerült írnunk. Fontos volt számunkra, hogy a stílus változásával megmaradjon a Heavy Brains lelke a számok mögött, és visszahallgatva úgy érzem, ez teljesen sikerült. Nekem hatalmas kaland volt az album megírása, felvétele és az azt átölelő időszak is. Úgy érzem a lemez ténylegesen megörökített egy korszakot az életemből, és a Heavy Brains eddigi legjobb munkája. Az NKA Hangfoglaló Program által támogatott lemez egyik legerősebb dalához, a Nem felejtem el című számhoz egy image videóklipet készített a Heavy Brains. Hiába a sok közös munka, mivel a zenekartagok barátok is, sok időt töltenek együtt a próbatermen és a koncerthelyszíneken kívül is. Törzshelyük Debrecenben a Susmus Café, ahol történelmet, kultúrát, sportot érintő kvízjátékokon vesznek részt, és jellemzően győztesként zárják a kocsmaversenyeket. Emellett, ha idejük engedi, együtt lazulnak a debreceni fürdőben, ahol dalszövegük is született már. A pihenésnek azonban nem most van itt az ideje: jelenleg készül a zenekar a lemezbemutató koncertjére, ami február 3-án lesz Budapesten, az Akvárium Klubban. Ezt követően turnéra indulnak Dánelfy Gergő vendégeként, fellépnek Nyíregyházán, Miskolcon, Szegeden, Győrben és Kecskeméten. [2024.01.31.]