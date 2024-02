Kapcsolódó cikkek • Visszatér az Urániába a Kockahas Képgalériák • István, a kiráky koncert - Dunakeszi • István, a király koncert - Veszprém

István, a király 40. éves koncertturné - képriport A Crescendo Music Management gondozásában, Feke Pál rendezésében 2023. nyarán országos turnéra indult a legnépszerűbb magyar rockopera. A látványos, modern megszólalású produkció, a legnépszerűbb, a rockoperából is ismert énekes színészekkel, rockzenekarral, a ma elérhető legprofesszionálisabb világítás, látvány- és animációtechnikával került bemutatásra.



Szörényi Levente és Bródy János rockoperája 40 éve Magyarország legismertebb és legsikeresebb zenés színpadi műve, melynek slágereit az egész ország énekli.



Feke Pál, rendező-producer küldetésének érezte, hogy bemutassa a rockopera keresztmetszetének koncertváltozatát, mely így olyan helyszíneken, fesztiválokon és színpadokon is látható, ahol eddig erre a darab monumentális méretei miatt nem volt lehetőség. István, a király koncert képekben / Dunakeszi - klikk a fotóra

2023 nyarán két olyan helyszínen néztem meg a rockopera koncertváltozatát, ahol küzdőtér is kialakításra került. Minden bizonnyal ülőhelyről nézve is nagy élmény a koncert, de olyan lendülete, ereje, sodrása van ebben a verzióban a rockoperának, hogy jobbnak láttam a küzdőtéren helyet foglalni.



Amit igen jól tettem, mert olyan zúzós rock koncertben volt részem, amire magam sem számítottam. Mindenki csápolt, hedabengelt az első sorokban, elképesztő energiákat mozgattak meg az énekesek és a zenészek.

A magam részéről várom a következő tombolós helyszínt és szívből ajánlom minden rockernek is. Aki visszafogottabban szeretné élvezni ezt a különleges hangulatú István, a király keresztmetszetet nyugodt szívvel váltson jegyet ülőhelyre, nem fog csalódni. István, a király koncert képekben / Veszprém - klikk a fotóra

Szereplők: Feke Pál (István), Dolhai Attila, Vadkerti Imre (Koppány), Szomor György (Torda), Herczeg Flóra (Réka), Malek Andrea (Sarolt), Vágó Bernadett (Gizella), Serbán Attila (Laborc), Miller Zoltán (Krónikás), Barát Attila György, Derzsi György, Jegercsik Csaba, Sándor Dávid (Főurak).



Július 14-én Veresegyházon a Mézesvölgyi Nyár - a Veres 1 Színház szabadtéri fesztiválján lesz látható a produkció.



Audrey

