Vérbeli angol bohózatot mutat be a Thália Színház Egy a ráadás címmel mutatja be a Thália Színház a brit színész és sikerszerző, Ray Cooney (Miniszter félrelép, Páratlan páros, Kölcsönlakás) és alkotótársa, Tony Hilton darabját február 17-én. A történet helyszíne a brit krimikből jól ismert, hangulatos vidéki kúria. A vagyonos Jonathan Hardcastle élete alkonyán úgy dönt, hogy néhai cégtársának fiát, Billy Hickory-Woodot megajándékozza egy nagyobb összeggel – kétmillió fonttal. Hajdanán Billy apja futtatta be a céget, és jó ember volt, de a végén még tömegsírra sem maradt pénze, mert a rokonai teljesen kizsigerelték. Hardcastle most gondoskodni szeretne Billyről, ám két bökkenő is van: fogalma sincs, hogy hol van, és azt sem tudja, hogyan néz ki. Illetve ha él még pár másik pióca Hickory-Wood, akkor őt is lecsapolják majd, mint hajdanán az apját. Hardcastle ezért újsághirdetést ad fel és kiköti, hogy a fiú csak akkor kapja meg a kétmilliós vagyont, ha ő az egyetlen örökös… Billy Charlie barátjával együtt – aki ügyvédnek adja ki magát – megérkezik a birtokra, ám az igazi bonyodalom akkor kezdődik, amikor egy Billyre megszólalásig hasonlító második, majd később egy harmadik Hickory-Wood is bejelentkezik. Versenyfutás kezdődik az örökségért, és egy ekkora összegért az emberek hamar túllépnek a gátlásaikon… Talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy Zayzon Zsolt az előadásban több karaktert is megformál. A felkészülésről pedig így nyilatkozik: „Igazi agymunka – szerencsére a szövegkönyvet az olvasópróba előtt megkaptam, így fejben, nagy vonalakban már a próbák előtt elkezdhettem megrajzolni azokat a karaktereket, amiket majd játszanom kell. Aztán végignéztem az egyes figurák szerepívét, így lassan összeállt az egyes szereplők gesztusrendszere, magatartása – persze, hogy egy színpadi szituációban mennyire működnek, majd a gyakorlatban derül ki. Van olyan, hogy a darab lendülete egészen mást diktál, és akkor ennek megfelelően alakítani kell. Az Egy a ráadás egy nagyon pontosan megírt, hihetetlenül pörgős bohózat, amiben minden szereplőnek folyamatosan valamilyen, a néző számára is hihető problémája, komoly megoldandó feladata van. Minden karakter a saját feladatának megoldására törekszik, és ettől pörögnek fel egyre inkább az események. A sok kis külön szál egyszer csak összeér, és a félreértésekből adódóan jönnek a komikumok.” A magát ügyvédnek kiadó barátot – aki szintén a pénzre utazik – Vida Péter alakítja. „A darabban Charlie-t, egy fineszes figurát játszom, aki jó barátja a kicsit szerényebb értelmi képességű főhősnek, Billynek. Egyébként tényleg őszintén segíti, remélve, ha már újsághirdetésen keresztül keresik, akkor biztos, hogy valami pénz áll a házhoz, amiből kicsi csurran-cseppen talán neki is. A történet szálait nem ő kavarja össze, inkább próbálja szétfésülni, de valahogy sosem sikerül a szerencsétlennek, hiszen ő sincs felkészülve arra, hogy a Zayzon Zsolt által játszott Billy, még második, sőt, harmadik alakban is fel fog tűnni a színen… Szóval Charlie az, aki folyamatosan próbálja fejben tartani és uralni a történéseket: ki jött be, melyik alak kivel, mit beszélt, ki láthatta meg az előző alteregóját satöbbi. Próbálja a Billy hasonmásokat úgy terelgetni, nehogy egyszerre megjelenjenek – mert az a teljes lebukás lenne –, miközben az adott helyzetekre ilyen „pillanatnyilag jó ötletnek tűnt” megoldásokat talál.” Charlie a tervéhez komoly szövetségesre is talál – jó pénzért – a család komornyikja személyében… „A Tamási Zoltán által alakított Jugg – mint jó lakáj – fülét a falon, szemét a kulcslyukon tartja. A házban ő minden titkok tudója. A helyzetet viszonylag gyorsan átlátja, és azt a titkot is gyorsan leleplezi, hogy Charlie igazából nem Billy ügyvédje. Időnként professzionális segítséget nyújt, nem csekély százalékért. Viszont olyan hihetetlen csavarokkal, fordulatokkal szembesül folyamatosan a mi kis párosunk, hogy a terv még Jugg segítségével is zátonyra kezd futni.” A vérbeli angol bohózatot – amivel a Thália Nagyszínpadának kínálata bővül – a brit színész és sikerszerző, Ray Cooney (Miniszter félrelép, Páratlan páros, Kölcsönlakás) és alkotótársa, Tony Hilton jegyzi.



Jegyvásárlás Az előadás szereplői: Zayzon Zsolt, Vida Péter, Czakó Juli, Bede-Fazekas Szabolcs, Csarnóy Zsuzsanna, Tamási Zoltán, Sóvári-Fehér Anna, Nagy Viktor, Jámbor Nándor.

A darab Hamvai Kornél fordításában, Tasnádi Csaba rendezésében kerül színre.

A díszletet Zöldy Z Gergely, a jelmezeket Szelei Mónika tervezte.