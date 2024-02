Az egyik legismertebb hazai lemezlovas lesz Bíró Zsolt vendége A Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában ismét egy nagyágyút sikerült meghívnia Biró Zsolt műsorvezetőnek. Hiszen nem mással csevegi végig az egy órás műsoridőt, mint Spigiboy-jal, az ismert lemezlovassal, zenei producerrel és Vácrátót polgármesterével. Kezdés február 29-én, este 8 órakor! Talán kevesen tudják, hogy DJ Spigiboy Spiegelhalter László néven látta meg a világot, s indult el azon az úton, ahol a zene kíséri, már nagyon régóta. Ugyanis ő az egyik legismertebb hazai lemezlovas, akit – bár változnak az idők és trendek – mindenki elismer és kedvel. Mindene az elektronikus zene, évtizedek óta zenei producerként is tevékenykedik. Saját kiadója égisze alatt pedig tehetségeknek is lehetőséget ad. Egyébként civil szakmáját tekintve programozó-matematikus, a rendszerekben való gondolkozás tehát soha nem állt távol tőle. Zenéi is remixei keresettek és kedveltek a rádiók körében, évtizedek óta rendszeres vendége a hazai diszkóknak és a legnagyobb fesztiváloknak is. Szettjei amerre jár, sikert aratnak. Erős Attilával végzett közös munkája pedig zeneitörténeti sikerként is elkönyvelhető, hiszen a korábbi Bonanza Banzai sláger feldolgozása, a „Valami véget ért” hatalmasat ment 2003-ban, és még napjainkban is rengeteget játsszák. Spigiboy nem csupán kiváló DJ és producer, hanem a környezetére is érzékenyen figyelő ember, így 2014-ben úgy gondolta, Vácrátót polgármestereként is szívesen kipróbálná magát. A helyiek megszavazták neki a bizalmat, így azóta is a város első embereként irányítja a települést. S bár a két „munkakört” nem szereti vegyíteni, mind a két fronton derekasan helytáll, s egyik elfoglaltság sem megy a másik kárára. Eleinte sokaknak volt fenntartása, hogy sikerül-e egy lemezlovasnak megfelelő vezetőnek lennie, de Spigiboy ledöntötte az előítéleteket, s megmutatta, hogy igenis, ha valamit komolyan veszünk, és nagyon szeretnénk, akkor az sikerülni fog. Regnálása óta Vácrátót nagyot fejlődött, az emberek kedvelik, s ő szereti az életének ez a részét is. Látható tehát, hogy egy roppant tehetséges, sokoldalú, s tapasztalt szakember lesz február 29-én, este 8 órától Bíró Zsolt vendége a Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában és biztosak vagyunk benne, hogy számos érdekes kérdésre választ kaphatunk majd. Olyanokra is, amelyek eddig még soha, sehol nem kerültek elő! Szóval a csütörtök esti feladat ismét adott: a www.faklyaradio.hu linkre kattintani, hegyezni a füleket, és ha kedvetek van, akkor akár élőben is végignézni a beszélgetést: a twitch.tv/faklyaradio oldalon. [2024.02.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

