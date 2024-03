Jó hír érkezett! Megjelent a Vihar Után első nagylemeze - Songs O People Songs O People címmel március 6-án érkezett a Vihar Után zenekar első nagylemeze. Az albumon 11 instrumentális dal kapott helyet, ami egy igazi post-rock csemege, ám nem kizárólag egy tipikus genre album, hiszen megtalálhatók rajta a metal, az ethno, a szimfonikus vagy az ambient zenékre jellemző hangszerelés. A dalokhoz 4 videoklip is tartozik, ami a zenekar elmondása szerint szerves részét képezik a lemeznek. A legelső dal még januárban Disproportionate címmel jelent meg: „A dal a klippel együtt lesz igazán érthető és teljes... mivel instrumentális dalokban gondolkodtunk, sokkal nagyobb jelentőséget kap a vizuális megjelenítés, több kell annál, mint hogy felvesszük videóra, ahogy eljátsszuk a dalt. Virág Lili személyében egy igazán tehetséges színésznőt találtunk, aki már-már számunkra is ijesztően élvezte a forgatást, vagyis az órákon keresztül hideg vízben fuldoklást. Mindig különös élmény olyanokkal dolgozni, akikkel közös nevezőn vagyunk, mindenki a legjobbat akarja kihozni az anyagból, megértjük a koncepciót, és fáradhatatlanok. Ezért nagy szerencsénk, hogy újra a régi csapattal, Drexler Mátéval és Sojnóczki Annamáriával (P9 Pictures) forgathattunk” – Leindler Milán – dobos / Ezután a For even the Great Oak bows dal érkezett, ami a legelső megjelent anyaguk instrumentális átdolgozása, így egy különleges pillanatot rögzít a zenekar életében:

„Ahhoz, hogy mind hangzásában, mind koncepciójában illeszkedjen a többi dal közé, igyekeztünk úgy áthangszerelni, hogy ne veszítse el az eredeti énekes verzió motívumait és hangulatát, de a dal eredeti megjelenése óta született ötleteinket és elképzeléseinket is bele tudjuk szőni. Úgy gondolom, hogy ezzel nem vettünk el a dalból, sőt, ha lehet még jobban ki is teljesedett a klip mondanivalója... nagyobb a tér a néző előtt az értelmezésekre.” / Galacsik Zoltán – gitáros / A Songs O People lemezen számos ívet fedezhetünk fel. A zenekar elmondása szerint a központi motívumot a remény és a reménytelenség játéka adja, s a dalok hangulatukat tekintve valóban végigvezetik a hallgatót egy pályán. Felfedezhető, hogy a keményebb, sötétebb tónusú, kaotikusabb dalok inkább az album elején és közepén szerepelnek, a vége felé pedig inkább természetesebb, lágyabb hangzású és emelkedettebb hangvételű dalok találhatók.



„A Songs O People egy utazás, a mi érzéseink, a mi gondolataink, tapasztalataink öntöttük bele, és ha eléggé mélyre nyúltunk, akkor mások is fognak tudni hozzá kapcsolódni. Ami a legményebb, az a legáltalánosabb... pontosan ide szerettünk volna eljutni - olyan albumokat készíteni, amikbe bele tudjuk önteni az érzéseinket és megalkuvás nélkül addig csiszoljuk, amíg pont olyan nem lesz, amilyenre szerettük volna. Ez lett a Songs O People nagylemez, 3 év munkáját hallhatjátok, nyugodt szívvel tudjuk azt mondani, hogy a lehető leghitelesebben mondtuk el azt, amit el szerettünk volna mondani” / Leindler Milán – dobos / A Songs O People lemez megtalálható Youtube-n, Spotify-n illetve az összes nagy streaming platformon. A zenekar március 28-án tart lemezbemutató koncertet a Dürer Kertben a BUZZ és az Innerverse társaságában, amire elővételben már lehet jegyet kapni a Tixa-hu-n!

[2024.03.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu