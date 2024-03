Soul-gospel a szőlőben - Izo FitzRoy a Jazzpiknik nyitónapján A brit díva, Izo FitzRoy idén Paloznakra is ellátogat, hogy blues-soul-gospel alapú, egyedi atmoszférájú dallamai a Balaton-felvidéki jazzfalut is elvarázsolják. A csütörtöki nyitónap a gigaslágereket jegyző popkirálynő, Anastacia koncertjével folytatódik. A Jazzpiknik pénteki napján fellép a Belau, a nagysikerű duó zenei világában különleges hangulatok találkoznak az aktuális elektronikus zenei alapokkal. Augusztus 2-án a funky koronázatlan királya, a The Brand New Heavies követi a magyar formációt, majd Tony Hadley, a Spandau Ballet egykori énekese pörgeti fel a piknik-hétvégét, végül a Kraak & Smaak koncertjével zárul az este. További nagyszínpados fellépőket jelentettek be a Paloznaki Jazzpiknik csütörtöki és pénteki napjaira. Augusztus 1-jén, a Jazzpiknik 0. napján a DJ páros Andrew J és Dan von Schulz nyitja meg a Nagyszínpadot. Őket követi a brit díva, Izo FitzRoy, aki a hazai közönség egyik nagy felfedezettje – tavaly Veszprémben adott első ízben koncertet Magyarországon. Az énekesnő blues-soul-gospel alapú dallamait hamar a szívébe zárta a magyar közönség, idén nyáron a Balaton-felvidéki jazzfaluban is értő füleket-szíveket talál a londoni zenei színtér egyik legfelkapottabb csillaga. Az énekesnő-dalszerző-zongoristát harmadik stúdióalbumának turnéján hallhatja ismét a hazai közönség. A Jalapeno Records gondozásában megjelent, Oscar de Jong – a Kraak & Smaak alapítója – produceri közreműködésével készült „A Good Woman” c. albumának dalain a 21. századi egyedülálló nők sorsáról énekel. Izo egyedi stílusa elsősorban a Janis Joplin-féle nyers erőből építkezik, de nagy hatással voltak rá Bill Withers dalszövegei is. Szólókarrierje előtt kórusokban énekelt, sőt, saját kórust is vezetett, így nem volt kihívás számára a legjobb gospel csapatot maga mögé állítani a színpadon, ami tökéletes kiegészítő karakteres hangjához és az őket kísérő soul zenészek játékához. A csütörtöki napon lép fel a karcos hangú szupersztár, Anastacia. Jövőre lesz 25 éve annak, hogy Anastacia szó szerint berobbant a zenei világba „I'm Outta Love” című gigaslágerével. Azóta világszerte több mint 52 millió eladott lemezt és több mint 225 díjat jegyez – ezek közül három alkalommal nyerte el a World Music Awards-ot. Karrierje során olyan legendás zenészekkel és előadóművészekkel működött együtt, mint Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Mariah Carey, vagy Eros Ramazotti. Anastacia több zenei műfajban énekel, a 2000-es évek elején a funk, a dance, a pop, az R&B és a soul egyedi ötvözete jellemezte dalait. 2003-ban született meg az általa elnevezett „sprock-stílus”, ami a soul, a pop és a rock műfaját vegyíti. Anastacia folyton csillogó karrierje során számtalan alkalommal újult meg, sikerének kulcsát a szenvedélyében, rugalmasságában és fejlődésében látja. Tavaly adta ki nyolcadik stúdióalbumát a Stars by Edel kiadó gondozásában, „Our Songs” címmel, amely egy feldolgozás-album. A Jazzpiknik csütörtöki nyitónapján a 2000-es évek slágerei mellett az elmúlt években született legfrissebb dalai is meghódítják a piknikező közönség szívét. Augusztus 2-án a Jazzy Rádió alapító-műsorvezetője, Jazzkovács László nyitja a Piknik Nagyszínpad műsorát. A pénteki napon fellép a Belau: a duó (Kedves Péter, Buzás Krisztián) világában az elvágyódó és örökké reményteli hangulat találkozik az aktuális elektronikus zenei alapokkal. A Belau debütáló dala 2015 év végén jelent meg „Island of Promise” címmel, hamar sikereket ért el, számos filmben, reklámban volt hallható, több hazai portálnál bekerült az év dalai közé. 2016 novemberében jelent meg „The Odyssey” című bemutatkozó lemezük, az album Fonogram-díjat nyert az év elektronikus zenei lemeze kategóriában. A lemezen található dalokat a BBC Radio 1 is lejátszotta, valamint 2017-ben felkerült a zenekar az EBBA listára, egyedüli magyarként. 2018-ban „Breath” című dalukat számos nemzetközi blog és rádió méltatta, valamint Fonogram-díjra is jelölték. A zenekar 2016-ban kezdte a koncertezést, és két év alatt közel 200 koncertet adott 22 országban, olyan fesztiválokon, mint a Primavera, a Eurosonic, az SXSW, a Reeperbahn, a Sziget, vagy az Electric Castle. A Jazzpiknik második napján a ’90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a funky királya, a The Brand New Heavies tér vissza Paloznakra világhírű slágereivel és izgalmas, újító dallamaival. Őt követi Tony Hadley, a világhírű Spandau Ballet egykori frontembere. A pénteki nap megkoronázásaként az acid jazzt a house-zal ötvöző Kraak & Smaak fogja táncra perdíteni a piknikezőket – 2021-es, nagy sikerű koncertjük után második alkalommal. Augusztus 3-án, szombaton a holland Son Mieux lép fel, majd a Morcheeba koncertjével folytatódik az este. A záróesten az MF Robots utánozhatatlan hangjaival búcsúzik a három napra jazzfővárossá avanzsált Paloznak. Paloznaki Jazzpikniket.



