A hétvégén rendezik a II. Budapest Légtorna Fesztivált A II. Budapest Légtorna Fesztiválra idén is várják a kedves jelentkezőket és érdeklődőket 2024. március 23-24-én a Fővárosi Nagycirkuszban. A rendezvényt Vincze Tünde, a Hortobágyi Károly-díjas artistaművész, a Magyar Légtornász Egyesület alapító elnöke szervezi. Március 23-án, szombaton a Karika, Silk és Hammock Bajnokság, majd március 24-én, vasárnap a Freestyle kategória Bajnoksága zajlik. A versenykategóriák: Karika, Silk, Hammock és Freestyle (ebből a Hammock újdonság). A versenyzőket életkor szerint várják: Junior I. (9-13 évesek), Junior II. (14-18 évesek), Felnőtt I. (19-30 évesek), Felnőtt II. (31-40 évesek), Szenior (40+ évesek). Továbbá megkülönböztetnek Kezdő (0-max 2 verseny), Haladó (3-7 verseny) és Profi (8+ verseny) kategóriákat is. A zsűri tagjai: Aurelia Cats, Kovács Gábor Dénes, Berki Krisztián, Kristóf Krisztián, Szlavkovszki Zsolt, Murainé Szakáts Ildikó. Az esemény fővédnöke Ancsin László, a zsűri elnöke Maureen Endresz. A zsűri nem csak az arany-, ezüst- és bronzérmeket ítéli oda, de 10 különdíjat is kioszt: Előadóművészeti különdíj, Technikai különdíj, Abszolút győztes, Legifjabb tehetség, Közönség díj, Zsűri Különdíja, A Fővárosi Nagycirkusz Különdíja, A Magyar Légtornász Egyesület Különdíja, A II. Budapesti Légtorna Fesztivál Nagydíja, A Vincze Tünde Produkció Fődíja. Műsorvezető Dénes Tamás. A Bajnokságra már érkeznek a nevezések, a jegyek hamarosan elérhetőek lesznek. A Bajnokság Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul, kategóriákként hirdetik ki a győzteseket, és átadják a különdíjakat. Március 24-én, vasárnap kerül sor a Best of Hungary Légtorna Gálára, ahol kiemelt fellépőként Kristóf Krisztián és Szlavkovszki Zsolt, valamint sztárvendégek, Szandi, Kollányi Zsuzsi, Szabó Ádám és Szabó Jennifer, Csondor Kata és Serhii Ivanov kápráztatják el a közönséget a legkülönlegesebb produkciókkal.. A II. Budapest Légtorna Fesztivál egy igazi ünnep a légtornászok és a cirkusz szerelmeseinek. A fesztiválon a legmagasabb szintű légtorna produkciókat lehet megtekinteni, és betekintést lehet nyerni a légtornászok lenyűgöző világába. [2024.03.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.18.]

